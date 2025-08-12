Un nou transfer la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali înainte de meciul cu Drita

FCSB va juca joi seara mansa retur a dublei cu Drita, din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Patronul campioanei României, Gigi Becali, a declarat că pregătește un nou transfer. În plus, omul de afaceri a spus și câteva cuvinte despre banii din drepturile de televizare.

Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB! Când ar putea avea loc mutarea

dar fanii celor de la FCSB speră ca elevii lui Elias Charalambous să facă joi seara un meci mare și să se califice în playoff-ul Europa League. La București, roș-albaștrii s-au impus cu 2-1.

Se anunță un meci tare de tot în Kosovo. Drita nu a arătat deloc rău la București, iar cei de la FCSB trebuie să intre bine în meci. Problemele din defensivă rămân. Risto Radunovic s-a accidentat și nu va putea evolua.

Patronul celor de la FCSB a declarat că, în cazul în care echipa sa va obține calificarea, este gata să îi aducă lui Elias Charalambous un nou jucător. Totuși, latifundiarul din Pipera nu a spus pe ce poziție vrea să întărească lotul.

„Cred că da, stai să vedem ce se întâmplă joi. Dacă ne calificăm, mai luăm unul cu siguranță. Tot, să ne calificăm, eu nu spun niciodată că nu ne calificăm.

Nu vreau să spun ce post pentru că după aia se supără titular. O să spună că nu mai am încredere în el”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali critică strategia LPF. „ Spun de acum că nu e bun contractul”

De asemenea, omul de afaceri a vorbit despre contractul semnat marți de LPF cu privire la drepturile de televizare. Cluburile din România vor încasa mai mulți bani în următorii ani, însă Gigi Becali e de părere că strategia nu e întocmai perfectă.

„Eu nu trăiesc din drepturile de televizare. La mine nu sunt mulți bani, pentru mine nu este o problemă. Spun de acum că nu e bun contractul. Trebuia pe 3 ani și peste 3 ani încă 5 milioane, peste 3 ani încă 5 milioane de euro”, a mai spus Gigi Becali.