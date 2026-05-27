Un nou trofeu pentru Harry Kane! Starul lui Bayern Munchen a cucerit Gheata de Aur

Harry Kane este de neoprit în Germania! Atacantul englez a cucerit un nou trofeu individual, Gheata de Aur, după ce Bayern a reușit să facă eventul în Bundesliga.
Iulian Stoica
27.05.2026 | 10:20
Harry Kane (32 de ani) este unul dintre cei mai valoroși atacanți de pe continent. Deși în perioada petrecută în Premier League, când era legitimat la Tottenham, nu a fost deloc prosperă, acest lucru s-a schimbat după ce a făcut pasul la cea mai titrată echipă din Germania, Bayern Munchen.

Harry Kane a cucerit Gheata de Aur

Bayern Munchen domină în continuare fotbalul german. Bavarezii au cucerit atât titlul în Bundesliga, cât și Cupa, astfel că sezonul este unul cât de poate de reușit. Totodată, elevii lui Vincent Kompany s-au oprit în semifinalele UEFA Champions League, acolo unde au fost eliminați de către PSG.

Unul dintre motivele pentru care bavarezii excelează este Harry Kane. Atacantul a impresionat și în această stagiune și a fost decisiv la trofeele cucerite. Englezul a punctat de 36 de ori în Bundesliga, iar în Cupă a scuturat plasele de 10 ori, în doar 6 meciuri. Totodată, acesta a contribuit cu 14 goluri în cele 13 meciuri disputate în Champions League.

Cum forma sa este una deosebită, Harry Kane a reușit să pună mâna pe Gheata de Aur, grație golurilor înscrise în Bundesliga. Este pentru a doua oară în cariera sa când cucerește această distincție, după sezonul 2023/2024, primul al său la Bayern, când înscria tot 36 de goluri în campionatul Germaniei.

Cum se calculează clasamentul pentru Gheata de Aur

În urma performanței deosebite, Harry Kane se alătură unor nume mari în lista celor care au reușit să câștige de două ori Gheata de Aur în tricoul lui Bayern:  Gerd Muller (1970 și 1972) și Robert Lewandowski (2021 și 2022). Ajuns abia în vara lui 2023 la bavarezi, fanii se întreabă cum un așa talent a putut rămâne la Tottenham pentru o perioadă atât de mare de timp.

Pe lângă golurile marcate de fiecare jucător din Europa, în clasamentul Ghetei de Aur contează și în ce campionat evoluează fotbalistul. Primele 5 campionate de pe continent primesc două puncte per reușită, pe când restul competițiilor au o valoare de doar 1,5. Clasamentul final arată astfel:

1. Harry Kane (FC Bayern) – 72 puncte, 36 goluri (coeficient 2);
2. Erling Haaland (Manchester City) – 54 puncte, 27 goluri (coeficient 2);
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 50 puncte, 25 goluri (coeficient 2);
4. Dion Beljo (Dinamo Zagreb) – 46,5 puncte, 31 goluri (coeficient 1,5);
5. Vedat Muriqi (Mallorca) – 46 puncte, 23 goluri (coeficient 2);
6. Igor Thiago (Brentford) – 44 puncte, 22 goluri (coeficient 2);
7. Luis Suárez (Sporting Lisabona) – 42 puncte, 28 goluri (coeficient 1,5);
8. Estéban Lepaul (SCO Angers și Rennes) – 42 puncte, 21 goluri (coeficient 2);
9. Deniz Undav (Stuttgart) – 38 puncte, 19 goluri (coeficient 2);
10.Ryan Mmaee (Omonia Nicosia) – 37,5 puncte, 25 goluri (coeficient 1,5);

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
