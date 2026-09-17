Un nou trofeu pentru Messi! Realizare extraordinară a fotbalistului de 39 de ani

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Lionel Messi a marcat al 100-lea gol pentru la Inter Miami, învingând Cruz Azul și câștigând Cupa Campeones, un trofeu care se decernează învingătoarei din meciul care opune campioana din MLS celei de MX (liga mexicană).

Messi a înscris cu capul golul 100 la Inter Miami

Messi a deschis scorul în minutul 24, marcând cu capul după o centrare a lui Luis Suárez, înregistrând astfel al 100-lea gol în 115 apariții, în toate competițiile, cu Miami. Această realizare a venit împotriva aceluiași club împotriva căruia Messi a marcat primul său gol pentru Inter Miami.

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El a înscris dintr-o lovitură liberă în prelungiri, asigurând victoria cu 2-1 împotriva echipei Cruz Azul la debutul său la Miami, în iulie 2023. Casemiro a dus scorul la 2-0 în minutul 81, marcând cu capul în urma unei lovituri de colț executate de Messi.

Mijlocașul brazilian a înscris patru goluri, toate cu capul, în ultimele cinci meciuri, după ce a marcat în trei partide consecutive împotriva echipelor CF Montreal, Atlanta United și Chicago.

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Victoria i-a adus echipei Inter Miami un nou trofeu la trei ani de la sosirea lui Messi. Miami a câștigat Leagues Cup în 2023, Supporters’ Shield în 2024 și MLS Cup în 2025. Messi are acum 49 de trofee, mai mult decât orice alt fotbalist din istoria fotbalului.

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Debut cu dreptul pentru Kily Gonzales

A fost, de asemenea, o seară importantă pentru noul antrenor al echipei Miami,

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Inter Miami revine în MLS duminică, când va primi vizita echipei San Diego FC pe Nu Stadium. Miami abordează meciul de pe locul al doilea în clasamentul Conferinței de Est, în spatele echipei Nashville SC. Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei pe 31 august, însă ultimul său meci nu va fi finala Cupei Mondiale, pierdută contra Spaniei.

Messi, convocat pentru ultima data la națională

le va disputa în septembrie și octombrie, iar „decarul” ar urma să își ia adio de la națională în ultimul joc, contra Beninului.

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Argentina va disputa 3 meciuri amicale în următoarea pauză internațională, toate pe teren propriu. Primul dintre ele, cel contra Boliviei de pe 30 septembrie, se va disputa pe stadionul „Mario Alberto Kempes” din Cordoba, iar jocurile cu Burkina Faso (3 octombrie) și Benin (6 octombrie) vor avea loc pe Estadio Monumental din Buenos Aires.