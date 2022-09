Un nou val de acuzații la adresa lui Meghan Markle! Consilierii regali îi spuneau ”sociopat narcisist” din cauza comportamentului ei exigent

Zilele trecute a fost publicată o nouă carte despre Familia Regală Britanică, “Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown” de Valentine Low. Extrase din volum au fost publicate în The Times.

Plecarea lui Meghan Markle și a prințului Harry a fost premeditată

Autorul cărții dezvăluie în volumul său informații conform cărora consilierii au ajuns să creadă că plecarea lui Meghan a fost premeditată și că ”una dintre preocupările [ei] a fost dacă va fi capabilă să facă bani pentru ea însăși”. revine cu un articol în care punctează: Consilierii lui Meghan au marcat-o drept ”sociopat narcisist” din cauza comportamentului ei exigent.

De asemenea mai este relatat în volum că oamenii de la Palat au crezut că ducesa de Sussex a lăsat în mod deliberat ”dovezi” la îndemână, premeditând cu grijă plecarea din familia regală.

Ducesa a vrut să arate cum a eșuat instituția

care ar fi vrut să arate cum a eșuat instituția, motiv pentru care s-ar fi plâns șefilor de oamenii care se ocupau de serviciile lor.

Un fost membru al personalului apare în carte spune despre soția lui Harry: ”Toată lumea știa că instituția va fi judecată după fericirea ei. Greșeala pe care au făcut-o a fost să gândească că ea vrea să fie fericită”, i-a declarat sursa lui Low.

Toată echipa de consilieri a devenit atât de dezamăgită de comportamentul ei că au început să creadă că cele mai disperate rugăminți ale ei făceau parte dintr-o strategie deliberată menită să-i faciliteze plecarea.

Ducesa a pus banii mai presus de viața regală

Potrivit cărții, unii dintre angajații lui Meghan ”au bănuit că până la urmă ea vrea să facă bani. Și singurul mod în care putea face asta era să-și lase viața regală în urmă și să se întoarcă în America”.

. Astfel că, în carte se spune: ”Când Harry și Meghan au plecat în Canada pentru o pauză de șase săptămâni în noiembrie 2019… Meghan nici măcar nu i-a spus bonei lor, Lorren, unde se duceau”.