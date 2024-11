Un nou val de eliminări de la Vocea României. Theo Rose, Horia Brenciu, Tudor Chirilă, Smiley și Irina Rimes spun ”adio” altor șapte concurenți

Noi eliminări la Vocea României, în ediția din 22 noiembrie. Theo Rose, Horia Brenciu, Tudor Chirilă, Smiley și Irina Rimes își iau rămas bun de la alți șapte concurenți, pentru care parcursul în emisiune a ajuns la final.

Ce concurenți pleacă acasă, în ediția 22 noiembrie, Vocea României?

O nouă săptămână și inevitabil o nouă serie de eliminări au loc din cadrul showului Vocea României. Roxana Sava, Teodora Moise, Nadejda Căpățână, fetele de la Duo Elda, Izabela Ionescu și Ștefan Nechita sunt în ediția din 22 noiembrie, difuzată la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Pentru Roxana Sava, muzica a fost visul ei dintotdeauna. La vârsta de 9‑10 ani a găsit acasă, la părinți, câteva CD-uri cu muzică clasică pe care a început să le asculte. La vârsta de 12 ani a descoperit MTV Media Music Awards. Ascultând-o pe Rihanna a știut că asta își dorește să facă: muzică. Nu a avut profesori, ci a învățat de pe internet. Ajunsese, la un moment dat, să aibă 100.000 de abonați pe canalul ei de Youtube.

După terminarea liceului, Roxana Sava a început să cânte pe la evenimente private, fie nunți, fie botezuri sau altfel de petreceri. Concurenta este absolventă a Facultății de Marketing ”Dimitrie Cantemir”, iar acum lucrează într-un call center pentru o companie. Mai mult, ea face parte din backing-ul vocals al artistei Bella Santiago, iar de un an s-a apucat serios de canto. Roxana își dorește să devină artist și să aibă propriile concerte, iar pentru asta lucrează deja la un album.

ADVERTISEMENT

Cine este Teodora Moise?

Teodora Moise, în vârstă de 22 ani, este studentă la Universitatea București, Administrarea Afacerilor. Tatăl ei este avocat, iar mama medic. Părinții au susținut-o de mică să-și îndeplinească visul de a cânta. Concurenta a făcut cursuri de canto, de mică, cu o vecină profesoară, și a participat la numeroase concursuri. La un moment dat însă, s-a oprit pentru că a avut parte de bullying din partea colegilor.

Aceștia îi repetau că este afonă și că nu are pic de talent. S-a luptat cu o formă de anxietate care a ținut-o departe de muzică o lungă perioadă. A realizat că numai luptând poate să scape de această suferință și de teamă. Acum abia și-a făcut curaj să cânte în fața publicului, să participe la Vocea României.

ADVERTISEMENT

Nadejda Căpățână, în vârstă de 27 de ani, este din Republica Moldova, însă, timp de șapte ani a locuit în România, în București. A început să cânte încă de la grădiniță, timp de aproximativ șapte ani. Canto nu a făcut niciodată. A terminat Conservatorul din București. În anul II de facultate, ea a rămas însărcinată și are o fetiță care este lumina ochilor ei.

A fost nevoită să plece în Abu Dhabi să cânte la chitară și cu voce, asta pentru a nu da cu piciorul acestui contract bănos. Cea mai grea perioadă din viața ei a fost atunci când a plecat cinci luni pe un vas de croazieră, iar fetița a rămas în grija părinților ei.

ADVERTISEMENT

Izabela Ionescu, unul din cei șapte concurenți eliminați, astăzi, de la Vocea României

Izabela Ionescu studiază la Facultatea de Drept, din Cluj-Napoca. În clasa a III-a, învățătoarea ei a constatat că Izabela are ureche muzicală și a îndrumat-o să ia ore de canto. Concurenta crede că talentul muzical l-a moștenit de la bunica și de la mama ei. Și cei doi frați ai ei cochetează cu muzica, fratele geamăn a studiat pianul, iar celălalt frate cântă la chitară.

În 2022, a divorțat de soțul ei, cu care acum are o relație civilizată. El este chitarist și continuă să facă parte din aceeași trupă. Ba chiar a venit susținător pentru ea la Vocea României.

Izabela Ionescu, concurentă Vocea României. Sursa foto: VoyoDaniela Malerba și Elena De Salve formează Duo Elda. Cele două fete care vin din Italia sunt prietene foarte bune și cântă împreună de 30 de ani. Elena este compozitoare și make-up artist. Este necăsătorită și are șase căței și trei pisici în casă. De cealaltă parte, Daniela are doi copii, în vârstă de 29 de ani și 33 de ani, și este divorțată. Concurenta este și antrenoare de fitness, are propria afacere, o sală de gimnastică. Și ea, la fel ca Elena, iubește animalele, are zece pisici, trei căței și un pește.

Cele două cântă după job-uri pe la baruri, la evenimente private. Despre Elena se mai poate spune că a fost backing vocals pentru Al Bano, în perioada când acesta cânta fără Romina.

Stomatologul din Iași, pleacă și el acasă

Ștefan Nechita, în vârstă de 25 de ani, este medic stomatolog în Iași, dar și antrenor de fitness și cântăreț stradal. S-a apucat de cântat târziu, la finalul liceului, când a început să învețe singur pianul și chitara. În weekend-uri obișnuiește să cânte pe străzi, adorând sentimentul de libertate dat de lipsa regulilor.