Un nume nou ar putea apărea în dosarul morții Alisiei. De ce s-a dispus recoltarea de probe ADN în cazul crimei din Bihor, deși ucigașul și-a recunoscut fapta: „L-a susținut constant”

Mutare importantă în dosarul crimei din Bihor: moartea Alisiei e umbrită de câteva semne de întrebare, în ciuda faptului că ucigașul și-a recunoscut vina. Avocatul familiei din Bihor a cerut să fie prelevate probe de ADN de pe trupul fetei de 18 ani ucise pe un câmp de rapiță de lângă localitatea Parhida, deși s-a dovedit că victima și călăul nu au întreținut relații intime. Care este motivul și ce s-ar putea afla în urma anchetei?

Un nou nume ar putea apărea în dosarul crimei din Bihor. Moartea Alisiei, faza probelor ADN

Unul din personajele-cheie din dosarul morții Alisiei ar fi patronul la care bărbatul lucra. Ovidiu, proprietarul fermei unde liceana făcea practică, avea o relație foarte apropiată cu criminalul, cei doi fiind prieteni din copilărie, susține familia fetei. Ba mai mult, tatăl victimei spune că au câteva lucruri în comun: amândoi au fost închiși pentru fapte de tâlhărie, iar cel care a lăsat-o fără suflare pe fată mai are o crimă la activ. A ieșit din pușcărie la finalul anului trecut, cu opt luni înainte de termen.

Ovidiu ar fi putut împiedica nenorocirea, acuză familia tinerei, așa că tragerea sa la răspundere în acest dosar, unde ar putea fi audiat, deocamdată, ca martor (asta dacă nu cumva se dovedește că ar fi putut fi complicele ucigașului) nu trebuie să mire pe nimeni. Avocatul familiei tinerei a declarat pentru FANATIK că s-a făcut prelevarea unor probe de ADN pentru a se verifica dacă și patronul fermei a interacționat cu decedata.

Familia tinerei moarte vrea să afle dacă nu cumva a fost implicat în nenorocire și patronul fermei unde muncea recidivistul

Adrian Cuculis a spus că aceasta a fost dorința familiei, care îl suspectează pe fermier că ar fi implicat (nu se știe în ce mod) în tot ce s-a petrecut în data de 8 mai 2026. În cazul în care se descoperă, în urma rezultatelor examinării probelor ADN, că Ovidiu l-ar fi ajutat pe criminal sau a interacționat cu fata, am putea vorbi despre o adevărată răsturnare de situație.

„S-a făcut prelevarea pentru că trebuie făcute expertize de tip ADN cu privire la probele biologice identificate pe trupul victimei, astfel se pune în legătură directă de cauzalitate între interacțiunea celor doi și decesul victimei. Și mai e ceva, familia ne-a semnalat faptul că inclusiv acel prieten al lor, patronul fermei, ar putea să fie cumva implicat într-un fel sau altul. Și atunci e important să se ia ADN-ul acestuia, să excludă alte tipuri de ADN. Dacă e cazul, la un moment dat, să identifice și ADN-ul altcuiva. Familia vrea să afle și vrea să clarifice dacă se poate pune problema ca domnul Ovidiu să fie implicat. De asta mă aflu eu aici, să văd dacă se poate pune problema.

În toate dosarele de omor este absolut obligatorie identificarea ADN-ului sub unghiile inculpatului, pe corpul victimei și invers. Nu contează că se face atât de târziu. ADN-ul este deja secvențiat cu privire la ceea ce s-a găsit pe corpul victimei. În mod evident, atâta vreme cât el este arestat, nu contează după cât timp se face prelevarea, la o zi, la 10 zile sau mai mult”, ne-a explicat apărătorul familiei Alisiei, în exclusivitate.

Un lucru curios legat de prietenia pe care Jozsef Zsolt (criminalul) și patronul fermei este faptul că pe toată durata șederii în pușcărie a bărbatului pentru prima crimă, afaceristul care creștea oi și capre l-a vizitat foarte des la pușcărie, ba chiar s-a chinuit cu un avocat să îl scoată, susține familia fetei. Potrivit aceleiași surse, criminalul spunea cu tărie că e nevinovat, iar fermierul ar fi încercat cumva să îl ajute în acest sens, crezând în nevinovăția sa.

O altă ciudățenie în acest dosar este o informație relatată de tatăl copilei ucise potrivit căreia respectivul ucigaș ar mai fi forțat o altă fată care era în practică acolo, în urmă cu câteva luni, să se culce cu el, sărutând-o fără consimțământ, deci cu privire la tinere era notoriu.

Au făcut patronul fermei și criminalul pușcărie în același timp?

Avocatul Cuculis a fost întrebat de unde această frăție între ucigaș și patronul fermei unde fata făcea practică, mai ales insistența cu care Ovidiu a vrut să îl scoată din spatele gratiilor. Apărătorul familiei Alisiei a spus că e foarte posibil ca amândoi să fi făcut pușcărie în același timp, însă nu există date exacte cu privire la vreun posibil trecut infracțional comun al celor doi.

„Proprietarul fermei nu este inclus în anchetă în momentul de față. Dar o să-l includ eu cât de curând. Joi, 21 mai, o să trimit un avocat de la mine să participe la audiere și voi avea integral acces la dosar. Este foarte posibil să fi făcut pușcărie în același timp, pentru că îl susținea foarte tare pe criminal. Ne întrebăm de ce îi ducea pachete și i-a pus avocat să îl scoată mai repede din arest. De asta și tatăl fetiței este foarte supărat pe toată situația asta.

L-a susținut constant, nu știu exact de ce, dar probabil că ăsta ar putea să fie unul dintre motive, s-ar putea ca cei doi să fi făcut pușcărie exact în același timp și de asta să-l fi ținut pe criminalul ăsta chiar la fermă, acolo, și să-l și susțină cum, de altfel, l-a susținut cu reprezentare juridică în toată perioada în care a fost încarcerat”, a ținut să mai precizeze Adrian Cuculis, pentru FANATIK.

Cuculis ne-a precizat că ferma va fi introdusă în procesul penal, iar în funcție de ceea ce se va descoperi în urma audierilor, s-ar putea ca urmărirea penală să se extindă. „Deocamdată trebuie să văd dosarul în integralitate, dar sigur ferma e vizată de către noi”, a încheiat Cuculis.