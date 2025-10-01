Sport

Un nume uriaș din fotbalul mondial l-a „distrus” pe Kevin De Bruyne după conflictul cu Antonio Conte: „Se plimba pe teren!”

Un fost mare antrenor s-a pronunțat cu privire la gestul făcut de Kevin De Bruyne în meciul Milan - Napoli 2-1 și s-a poziționat de partea lui Antonio Conte.
Bogdan Mariș
01.10.2025 | 10:30
Un nume important din fotbalul mondial a intervenit în scandalul dintre Kevin De Bruyne și Antonio Conte. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Înlocuit de Antonio Conte în meciul Milan – Napoli 2-1, Kevin De Bruyne a avut o reacție nepotrivită, iar tehnicianul a lansat un avertisment dur la finalul întâlnirii. Întrebat despre această situație, Fabio Capello a fost de partea tehnicianului.

Un fost mare antrenor l-a criticat pe Kevin De Bruyne după conflictul cu Antonio Conte

Fabio Capello a afirmat că Antonio Conte a luat decizia corectă în momentul în care l-a schimbat pe Kevin De Bruyne. „De Bruyne a fost nervos pentru că a fost schimbat, gândindu-se la faptul că era nevoie de creativitatea sa. Dar eu sunt de partea lui Conte: nu poți să faci schimbări din simpatie.

De asemenea, De Bruyne se plimba pe gazon și a făcut o greșeală de care adversarii nu au profitat. Schimbarea a fost una corectă. El a demonstrat că stă bine din punct de vedere fizic și că este pregătit pentru luptă, tot timpul va fi pe teren, pentru că are calitate, fără discuție, dar dacă te plimbi pe gazon, joci cu un om în minus”, a transmis fostul mare antrenor pentru Sky, citat de tuttomercatoweb.com.

Ce s-a întâmplat în momentul în care Kevin De Bruyne a fost schimbat de Antonio Conte

În minutul 72 al partidei dintre Milan și Napoli, într-un moment în care oaspeții erau conduși cu 2-1, dar jucau cu un om în plus, Antonio Conte a decis să facă trei schimbări în încercarea de a obține măcar un punct pe San Siro. Kevin De Bruyne, Scott McTominay și Rasmus Holjund au părăsit terenul, fiind înlocuiți de Eljif Elmas, David Neres și Lorenzo Lucca.

Belgianul a avut o reacție nervoasă după ce a părăsit terenul, comentând în timp ce se îndrepta spre banca de rezerve. Modificările nu au dat roade însă, iar scorul de pe tabelă a rămas același. După eșecul suferit, Napoli a pierdut prima poziție din clasament, fiind depășită chiar de AC Milan, care are același număr de puncte, însă un golaveraj superior.

Pentru Napoli urmează meciul din Champions League contra lui Sporting, care se va disputa pe 1 octombrie, de la ora 22:00. Echipele din Italia au avut un start excelent în etapa a doua a fazei ligii: Interul lui Cristi Chivu a surclasat-o pe Slavia Praga, scor 3-0, iar Atalanta a revenit după ce a fost condusă și s-a impus cu 2-1 contra lui Club Brugge.

