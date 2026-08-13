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Un nume uriaș din fotbalul românesc, prezent la Supercupa Europei! A stat lângă fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo. Foto

Un nume important din fotbalul românesc a fost prezent la Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa. Lângă cine a stat acesta la tribuna oficială a arenei din Salzburg.
Bogdan Mariș
13.08.2026 | 05:15
Un nume urias din fotbalul romanesc prezent la Supercupa Europei A stat langa fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo Foto
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Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent pe Red Bull Arena din Salzburg, unde a urmărit Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa. FOTO: Sport Pictures
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Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent pe Red Bull Arena din Salzburg, unde a urmărit Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa, meci câștigat cu 2-1 de formația pregătită de Luis Enrique. Fostul mare fotbalist român a stat la tribuna oficială alături de Roberto Martinez, tehnician care a demisionat în această vară din rolul de selecționer al Portugaliei.

Ionuț Lupescu, prezent la Supercupa Europei

Ionuț Lupescu este un nume important la UEFA, for în cadrul căruia activează în acest moment. Din această postură, mijlocașul „Generației de Aur” nu a ratat oportunitatea de a fi prezent la meciul dintre PSG și Aston Villa din Supercupa Europei. Acesta a stat în tribună lângă Roberto Martinez, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei.

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Roberto Martinez Ionuț Lupescu
Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent pe stadion la Supercupa Europei. FOTO: captură DAZN

Pe teren, parizienii au reușit să se impună cu 2-1 și au cucerit pentru al doilea an la rând Supercupa, după victoria obținută în 2025 contra lui Tottenham. Khvicha Kvaratskhelia a deschis scorul în minutul 20 pentru francezi, Brian Madjo a egalat situația înainte de pauză, însă ultimul cuvânt i-a aparținut lui Desire Doue, care a marcat golul decisiv în partea secundă.

Ionuț Lupescu a revenit la UEFA în 2024

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist în 2002, Ionuț Lupescu a activat pentru o foarte scurtă perioadă ca antrenor, având mandate de câteva luni la FCM Bacău și FC Brașov. După scurt timp, a ajuns la Federația Română de Fotbal, fiind numit director general de către președintele de la acel moment, Mircea Sandu.

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Mai apoi, fostul mijlocaș a ajuns la UEFA, unde a lucrat timp de aproape un deceniu, ocupând postul de director tehnic în perioada 2012-2018. A renunțat la acest rol pentru a candida la președinția FRF în 2018, însă a fost învins în cadrul alegerilor de Răzvan Burleanu, relația dintre cei doi fiind una foarte tensionată chiar și după 8 ani. Ionuț Lupescu a revenit la UEFA în 2024, în rolul de consultant tehnic.

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