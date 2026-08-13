Un nume uriaș din fotbalul românesc, prezent la Supercupa Europei! A stat lângă fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo. Foto

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Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent pe Red Bull Arena din Salzburg, unde a urmărit Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa, meci câștigat cu 2-1 de formația pregătită de Luis Enrique. Fostul mare fotbalist român a stat la tribuna oficială alături de Roberto Martinez, tehnician care a demisionat în această vară din rolul de selecționer al Portugaliei.

Ionuț Lupescu, prezent la Supercupa Europei

Ionuț Lupescu este un nume important la UEFA, for în cadrul căruia activează în acest moment. Din această postură, mijlocașul „Generației de Aur” nu a ratat oportunitatea de a fi prezent la meciul dintre PSG și Aston Villa din Supercupa Europei. Acesta a stat în tribună lângă Roberto Martinez, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei.

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Pe teren, , după victoria obținută în 2025 contra lui Tottenham. Khvicha Kvaratskhelia a deschis scorul în minutul 20 pentru francezi, Brian Madjo a egalat situația înainte de pauză, însă ultimul cuvânt i-a aparținut lui Desire Doue, care a marcat golul decisiv în partea secundă.

Ionuț Lupescu a revenit la UEFA în 2024

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist în 2002, Ionuț Lupescu a activat pentru o foarte scurtă perioadă ca antrenor, având mandate de câteva luni la FCM Bacău și FC Brașov. După scurt timp, a ajuns la Federația Română de Fotbal, fiind numit director general de către președintele de la acel moment, Mircea Sandu.

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Mai apoi, fostul mijlocaș a ajuns la UEFA, unde a lucrat timp de aproape un deceniu, ocupând postul de director tehnic în perioada 2012-2018. A renunțat la acest rol pentru a candida la președinția FRF în 2018, însă . Ionuț Lupescu a revenit la UEFA în 2024, în rolul de consultant tehnic.