Un oficial al lui Dinamo îl distruge pe Pablo Cortacero: “Un nebun. Cea mai mare escrocherie din Europa”

Radu Birlică, directorul de marketing de la Dinamo, l-a distrus pe Pablo Cortacero după ultima victorie, contra celor de la Poli Iași. Acesta l-a numit mincinos pe spaniol și a catalogat ceea ce se întâmplă la club drept o mare escrocherie.

Oficialul lui Dinamo s-a declarat mândru de jucători și de caracterul acestora, fără a omite contribuția suporterilor în susținerea clubului.

Radu Birlică nu l-a uitat nici pe Cosmin Contra, fostul antrenor a lui Dinamo, considerând că a făcut o treabă bună în perioada petrecută la Dinamo.

Oficial al clubului Dinamo îl distruge pe Pablo Cortacero: “Un nebun și mincinos”

“Băieții au calitate, iar jucătorii și-au făcut treaba. Și Cosmin și-a făcut treaba foarte bine. Și este și galeria în spate, care mereu ne-a sprijinit. Fără fani și fără calitatea jucătorilor, nu am fi avut aceste rezultate. Situația e din ce în ce mai grea. Minciunile… Mă feresc să folosesc cuvinte grele și nu vreau să pun eu pecetea pe un investitor inexistent. A promis marea cu sarea și a creat iluzii. Minte permanent zi de zi, de săptămâni întregi. Spune că mâine vin banii, că poimâine vin banii… Vă dați seama în ce situație sunt jucătorii și cei care sunt în spatele lor.

Eu am crezut chiar și săptămâna asta! Dar acum consider că mâine trebuie să predea cheia. Să vină să spună ‘Dinamo nu e de mine! Uitați cheia’ și să dea fanilor cheia clubului. Acțiunile lui trebuie să parvină fanilor care știu mai bine ce au de făcut! Este un mincinos care nu are ce căuta ca patron la Dinamo! Eu nu l-am văzut niciodată, doar am vorbit prin mesaje! M-a mințit în permanență! El nu are ce căuta la Dinamo! Să predea acțiunile fanilor. Ei sunt foarte deștepți și am încredere în ei”

Se joacă cu soarta oamenilor lui prezenți aici! De noi nu-l doar nici în spate. Este cea mai mare escrocherie din fotbalul românesc! Nu are ce căuta aici! Își bate joc de oamenii pe care i-a trimis aici! Îi lasă fără bani. Vă dați seama cum gândește de noi românii… Ce încredere să avem într-un om care ne minte de atâtea luni? Îmi asum tot ce spun! Nu are cum să conducă un club ca Dinamo. Vă dați seama cu se simt cei din club…”, a declarat Radu Birlică pentru gsp.ro.

Radu Birlică despre situatia de la Dinamo: “E cea mai mare escrocherie din Europa! Nu mai am nicio încredere”

“Să aștepți săptămână de săptămână un om nebun care promite că vine cu bani… Nu există comparație! E cea mai mare escrocherie din Europa! Nu mai am nicio încredere în el.

Nu are ce să caute la Dinamo. Îți minți conaționalii tăi pe care îi trimiți aici. Sunt oameni buni, de bun simț. Au vrut să facă ceva, dar ce să faci cu unul care minte întruna?

Ăsta este om? Te joci cu soarta fotbaliștilor și a staff-ului, care fac rezultate imense. Eu i-am zis ‘Contradinero’”, a completat Radu Birlică după Dinamo – Poli Iaşi 4-1.

