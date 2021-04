Un oficial al lui Dinamo își anunță plecarea: „Le-am spus că nu pot sta decât până în vară”. Exclusiv

Veste proastă pentru Dinamo după ce un oficial al clubului și-a anunțat plecarea din Ștefan cel Mare la finalul campionatului. Se pare că de la început a agreat să continue la club doar până în vară, situația actuală a clubului nefiind motivul pentru care a luat această decizie.

Fanii-acționari din programul DDB au cerut sprijinul fostelor glorii, iar Ionel Dănciulescu și Florin Prunea au fost numele cele mai importante vehiculate să vină în ajutorul lui Dinamo în aceste clipe grele.

Mario Nicolae, directorul sportiv al clubului, a oferit de asemenea un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care se apără după ce a fost atacat din toate părțile.

Constantin Eftimescu pentru FANATIK : „Vreau să stau acasă cu familia”

Președintele Consiliului de Administrație al Dinamo a dezvăluit pentru site-ul nostru că sunt șanse mari ca din vară să nu mai continue la Dinamo, informație care a apărut inițial în gsp.ro: „Rezistăm, e greu. Sper în continuare ca totul să fie bine pe plan sportiv în primul rând. Nu mi-am dat demisia, dar am spus că pot sta până în vară. Dar nu am pus o condiție în acest sens. Eu am spus că pot sta până în vară, pentru că vreau să stau acasă cu familia. Eu le-am spus foarte clar în momentul în care au venit și mi-au propus această funcție, le-am spus că nu pot sta mai mult de până în vară. Așa a fost să fie”, a spus oficialul „câinilor” pentru FANATIK.

Constantin Eftimescu a declarat că Dinamo are nevoie de Florin Prunea și Ionel Dănciulescu, și e de părere că venirea lui „Danciu” și a lui Bălănescu ar fi cea mai bună soluție pentru Dinamo: „Dinamo ar avea nevoie de ei. De ce să nu aibă? Dar sunt cam doi pe același post. Ar fi cea mai bună soluție ca Ionel Dănciulescu și Bogdan Bălănescu, dar sunt numai vorbe”, a mai explicat acesta.

Dinamovistul a abordat și subiectul ultimelor urgențe financiare de la club. După angajații de la Săftica și au primit o parte din salariile restante și ceilalți oameni care se ocupă de întreținerea stadionului au primit o parte din bani, cu ajutorul celor din DDB: „S-a rezolvat parțial, în limita posibilităților și pentru cei de la stadion. Încercăm încet-încet să le rezolvăm”, a precizat Eftimescu.

Constantin Eftimescu a lămurit și problema lui Constantin Nica: „Regulamentul este clar”

Fostul mare portar al lui Dinamo a lămurit și problema transferului lui Constantin Nica, care se pare că nu mai poate evolua pentru alb-roșii în acest final de campionat: „Nu se poate face. Regulamentul spune foarte clar. Nu există derogare. Derogările se iau prin Comitetul Executiv din câte știu eu. Citim regulamentul și spune clar că poate semna înainte de etapa a șasea. Nu știu de ce nu s-a semnat mai repede cu el”, a spus clar Constantin Eftimescu.

Chiar și în această situație extrem de dificilă, Constantin Eftimescu are încredere în jucători și nu crede că Dinamo poate retrograda cu acest lot, iar la desființarea echipei nici nu vrea să se gândească: „Nu pot să spun că nu îmi e teamă, dar repet: În continuare am încredere în echipă și în valoarea lor, pentru că nu cred că e un lot de retrogradare. Eu sunt în continuare optimist și poate își vor reveni. Sunt păreri. Nu vreau să gândesc până acolo (n.r. că Dinamo se va desființa dacă va retrograda. Nu există niciun plan B”.

Eftimescu a explicat și de ce Gheorghe Mulțescu nu a primit nicio propunere oficială pentru a ocupa din nou o funcție în cadrul clubului Dinamo: „Vorbesc cu Gigi în fiecare zi. Ce să îi propun eu? Să îi spun să vină pe gratis? Nu îmi permit să îi spun acest lucru! Situația este care este și nu pot să îi propun ceva în acest moment. Nu pot să îl mint pe Gigi și să îi spun vino director tehnic și mai vedem noi cu banii. A mai fost amânat și așa mai departe”, a fost răspunsul sincer al acestuia.

Eftimescu, circumspect cu privire la investitorul propus de Țălnar: „Am mai auzit lucruri de genul ăsta și nu s-au înfăptuit!”

Directorul general interimar al clubului a comentat și informația dezvăluită de Cornel Țălnar pentru FANATIK, conform căreia ar avea un potențial investitor pentru Dinamo: „La Țălnar am mai auzit lucruri de genul ăsta și nu s-au înfăptuit! Sunt convins că el dorește binele, dar mai bine să vină investitorul și apoi să spună că acesta a venit la propunerea lui. Pentru că datorită acestui lucru se crează confuzii și mai multe lucruri. Au mai fost situații când a spus că în două săptămâni vine un investitor și nu s-a întâmplat lucrul ăsta”.

În încercarea de a-i motiva pe jucătorii lui Dinamo, fostul mare atacant al „câinilor”, Marius Niculae, a venit în cantonamentul de la Săftica să le țină un discurs: „Mi se pare că Elias a fost cu ideea ca Marius Niculae să vorbescă cu băieții. Sunt oameni care sunt aproape de echipă și pot face asta, nu trebuie să merg eu să vorbesc cu ei. Eu vin dimineața și plec seara de la birou și am alte lucruri de făcut”, a încheiat Eftimescu.

