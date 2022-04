Un oficial al Voluntariului îi răspunde lui Gabi Tamaș după declarațiile dure ale fundașului: „E o chestiune de câteva zile”

Oficialul ilfovenilor îi asigură pe jucători că își vor primi toți banii promiși, fiind vorba doar de câteva zile de întârziere până la plata completă a salariilor și a bonusurilor de intrare în play-off.

Un oficial al Voluntariului îi răspunde lui Gabi Tamaș după declarațiile dure ale fundașului

Bogdan Bălănescu a intervenit în , în jurul declarațillor dure ale lui Gabi Tamaș, referitoare la întârzierile salariale de la club:

ADVERTISEMENT

„Sigur, Gabi e poate cel mai important jucător al nostru, în jurul lui am construit această echipă care a intrat în play-off, dar cred că a fost un moment de nervozitate.

El e puțin supărat și sunt cauze de natură financiară, pentru că noi promisesem jucătorilor că vor fi cu salariile la zi și că vor primi bonusurile de play-off. Noi trebuia să primim niște bani, au întârziat, dar se vor rezolva problemele. E vorba despre o chestiune de câteva zile.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș a jucat la un nivel foarte înalt și e obișnuit ca în străinătate. A venit data de 20, nu mai întrebi de salarii sau bonusuri, în România încă se mai întâmplă și altele”.

„Așa e când ajungi sus, ești atacat din toate părțile, nu e vorba despre colaps financiar, poate e și vina mea că nu am ieșit mai devreme să vorbesc.

ADVERTISEMENT

E singurul motiv de discuție, în câteva zile începem recondiționarea stadionului. Dacă vă aduceți aminte, pe un stadion nou, gazon nou, pe National Arena, Austria nu s-a putut antrena.

Clubul a fost asigurat că va primi o sumă mare de bani și nu a primit-o. E o chestiune de câteva zile. Ei vor fi cu banii la zi. Echipa e liniștită, inclusiv Gabi. Gabi, indiferent de situație, joacă bine orice ar fi”, a mai spus Bogdan Bălănescu, la TV .

ADVERTISEMENT

Declarațiile tăioase ale lui Gabi Tamaș

despre întârzierile salariale de la FC Voluntari, fiind nervos pentru că nu și-a primit toți banii promiși: „Am avut vâteva discuții cu ei, dar, sincer să vă spun, eu mă gândesc să plec de la echipă. I-am ajutat cât am putut, sper că își dau seama, dar pentru mine cuvântul e cuvânt și am văzut că nu există cuvânt la această echipă.

ADVERTISEMENT

Îi ajut la fiecare meci, dau totul, îmi rup picioarele dacă vor, că n-am treabă. Dacă îmi rup picioarele mă las de fotbal. Ăsta-s eu. Eu când pun osul la bătaie îl pun până la capăt, dar cuvântul meu este cuvântul meu”.

„Nu mă răzgândesc. Mie îmi trebuie liniște la vârsta mea, nu îmi trebuie stres și nervi. Eu nu joc fotbal să intru în spital.

Dacă vrei să îți dau totul… Eu ți l-am dat, dă-mi și tu promisiunea. Ce s-a promis de ce nu îmi dai? Nu mi se pare normal și nu este singurul club din România unde am văzut așa.

Dacă nici performanța nu se plătește, atunci hai să plătim eșecul”, a mai spus Gabi Tamaș, pentru .