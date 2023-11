Un oficial FRF, şocat de atacurile la George Puşcaş: “Băi, fraţilor, ce aveţi?”

George Pușcaș a fost intens criticat de către presă și oameni ai fotbalului pentru lipsa sa de partide reușite pentru echipa națională. Chiar și așa, Edi Iordănescu a mizat pe el în duelul cu Israel, iar Pușcaș a fost decisiv.

Pușcaș, decisiv în meciul cu Israel

“La Pușcaș, am stat și m-am uitat. E al doilea marcator al naționalei după Stanciu. Avea 10 goluri înainte de meciul cu Israel. Ca atacant, a dat 10 goluri în 38 de meciuri, vezi că știu cifrele.

Ce aveți, fraților? Ok, am zis poate sunt eu nebun. Am fost în Kosovo și am văzut meciul pe terenul ăla acolo. Mi-a plăcut cum a șucat Pușcas pentru echipă, a fost senzațional. Dar mie mi-a plăcut cum a jucat și Coman.

Eu am o problemă că îmi plac ăștia care joacă defensiv. Au spus că Coman nu a jucat nimic, fundașul stânga Coman. Parcă Tănase nu era tot fundaș stânga. Dacă faci o analiză, prin comparație, îmi aduc aminte de Victor Pițurcă la Steaua”, a declarat Andrei Vochin.

Cele două formații se vor duela în ultimul meci al grupei, iar învingătoarea va termina campania pe prima poziție. În acest moment, echipa lui Iordănescu este lider cu 19 puncte.

România se pregătește de duelul cu Elveția

“De nu îl înjurau că era ratangiu. Pițurcă era super tehnic, dar rata. Și am auzit un bătrân în spate. Și spuneau că îl tot înjură pe Pițurcă, de ce nu înjură pe altul? Păi cum, ăla nu apare la ratare, nu apare în joc.

El e de 4-5 ori în joc. De ăla nu spui nimic că nu ajunge acolo. În fine, să revenim la Pușcaș și la nedreptatea care i s-a făcut. Prin faptul că oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă, pentru o astfel de echipă”, a completat Andrei Vochin.

“Nu cred că nu au văzut. Cred că oamenii nu au cultura fotbalistică de a înțelege, pentru că poți să vezi și să nu înțelegi. Să fim serioși, nu am învățat manuale de strategie, suntem niște oameni care până la urmă comentăm fotbalul cu pasiune.

Suporterul de rând cu atât mai puțin. Tu poți să vezi, dar să nu înțelegi o anumită utilitate pe care o are. Bineînțeles, să discutăm și altceva, am văzut și un Pușcaș în unele meciuri lamentabil. Și asta s-a întâmplat, lasă că nu a dat gol, nu a avut nici realizări pe faza defensivă. A avut câteva partide slabe”, a spus Horia Ivanovici.

Puscas a fost intens criticat in aceasta campanie