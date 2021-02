Un om al străzii a murit, după ce inima i s-a transformat în piatră. Medicii nu au nicio explicație

Inima unui om al străzii din India s-a transformat în piatră din cauza unei boli misterioase, medicii fiind uimiți de cazul bărbatului de 50 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta a fost găsit mort într-un parc din Goa, India, iar medicul care a efectuat autopsia, Bharat Sreekumar, a fost șocat de ce a descoperit.

Inima bărbatului se calcificase, transformând organul în piatră, lucru care i-a șocat pe oamenii de știință.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un om al străzii din India a avut inima de piatră

„Nu am întâlnit niciodată un caz medical ca acesta. După ce am scos inima în timpul autopsiei, am simţit că este destul de grea și cântărea mult mai mult decât o inimă normală. Structura inimii nu se schimbase prea mult și părea destul de normală. Dar disecarea inimii a fost destul de dificilă, deoarece nu s-ar rezolvat doar cu tăierea. După deschiderea ventriculelor, suprafața endocardică – stratul cel mai interior – al ventriculului stâng a apărut complet calcifiată”, a declarat specialistul, conform observatornews.ro.

Atunci când inima se întărește afecțiunea asociată se numește fibroză endomiocardică (EMF), conform doctorului Sreekumar.

ADVERTISEMENT

Potrivit Organizației Naționale pentru Tulburări Rare, EMF e o boală progresivă care poate transforma aspectul inimii, înlocuind țesutul normal cu țeusul fibros dur.

Extrem de bizar, în acest caz nu boala a fost de vină pentru transformarea inimii în piatră. „Această afecțiune este un fenomen foarte rar și au fost raportate foarte puține cazuri”, a mai spus doctorul Sreekumar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se manifesta calcificarea endocardică?

Considerată o afecțiune extrem de rară, calcificarea endoardică e asociată cu depunerea metastatică, infarct sau alte tulburări endocrine. Afecțiunea determină calcificarea inimii. Momentan oamenii de știință nu știu dacă există cauze pentru care se întâmplă acest lucru.

„În acele cazuri raportate, este aproape întotdeauna asociată cu o altă entitate cunoscută sub numele de fibroză endomiocardică. În cazul meu, după o examinare microscopică amănunțită, EMF a fost prezent, dar nu într-o măsură în care am putea-o numi inimă complet fibroasă. Dar diagnosticul de calcificare endocardică se potrivește perfect – făcând din asta un fenomen unic”, au transmis experții.

ADVERTISEMENT