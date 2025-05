„Un om fabulos!”. Alex Chipciu îi face portretul nefardat lui Ovidiu Sabău, antrenorul care i-a relansat cariera în SuperLiga

U Cluj a încheiat sezonul actual pe locul 4 în play-off Alexandru Chipciu,, a avut un discurs laudativ la adresa lui Ovidiu Sabău. Experimentatul fotbalist nu i-a uitat nici pe suporterii echipei sale.

Alexandru Chipciu, laude publice pentru antrenorul Ovidiu Sabău. Cum l-a descris pe fostul internațional român

Universitatea Cluj a realizat o performanță notabilă în acest sezon. „Studenții” au jucat în premieră în play-off și au reușit să se califice în preliminariile Conference League din sezonul viitor.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a fost curios să afle de la Alexandru Chipciu cum este Ovidiu Sabău și ce înseamnă să lucrezi cu un asemenea tehnician.

„Un om fabulos, un om cu un suflet extraordinar! Doar dumnealui putea să facă ce a făcut la Universitatea Cluj!”

„Alex, cum e să lucrezi cu Ioan Ovidiu Sabău?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Horia Ivanovici. „Aveam emoții când a venit prima dată pentru că nu aveam o experiență tocmai plăcută venind de la CFR Cluj și lucrând cu domnul Dan Petrescu, mă gândeam că o să am probleme.

Dar ce pot să zic acum, probabil e unul dintre cei mai importanți antrenori pe care i-am avut în carieră. Cred că toată lumea știe că e un om fabulos, un om cu un suflet extraordinar și plus că ce a făcut la Universitatea Cluj probabil doar dumnealui putea să facă, adică nu văd alt antrenor care ar fi putut să facă treaba asta și pe lângă faptul că e fan al Universității, legendă, lumea se asocia foarte mult cu dumnealui și partea fotbalistică, pentru că mai ales în timpul campionatului am avut cea mai mare posesie, cea mai multe pase.

Cred că e foarte greu să imprimi un stil de joc constructiv, mă refer posesie, să domine adversarii și să ai rezultate la sfârșitul anului. Aici, ce să mai zic, e clar. Acum fiecare a avut parte mare, mică, nu putem să știm care. Dacă era ăla, nu era ăla, făceam performanță sau nu, dar credibilitatea trebuie să o dăm clară antrenorului pentru că el e, pe partea sportivă, cel mai important om!”, a spus pentru început Alexandru Chipciu.

„Cred că e una dintre cele mai bune conduceri”

„Deci altcineva nu crezi că ar fi făcut ce a făcut Sabău, nu? Așa, privind lucrurile retrospectiv”, a mai întrebat moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu, mi-e greu să cred la ce am realizat anul ăsta și nu numai anul ăsta, am fost și aproape să luăm Cupa la un penalty, am fost și anul trecut la aproape de Europa la un penalty cu Craiova, am fost la un minut de play-off, deja lucrurile mi se părea că începeau să se lege și să avem asta de a fi acolo.

Anul ăsta a venit ca o confirmare, să spun la tot ce am lucrat, pentru că deja avem 2-3 ani împreună și mulți jucători care am fost de la început cu dumnealui, dar încă o dată zic și meritul conducerii, președintele Radu, toată lumea și-a făcut treaba cum trebuie, adică conducerea la fel. Cred că e una dintre cele mai bune din Liga I”, a explicat Chipciu.

„Echipa asta așa a supraviețuit. Spiritul studențesc s-a perpetuat!”

„Bine și mai aveți ceva, mai aveți un atu, o galerie fantastică, chiar aveți o galerie tare de tot!”, a intervenit moderatorul emisiunii. „De galerie ce să mai zicem, ei au fost peste noi de când am venit și chiar și acum, adică sunt acolo la campionate, la duelul campionatului și în primul an ne-au susținut.

E clar că echipa asta așa a supraviețuit. Istoria, în tradiția, echipa care a rămas n-a vrut să joace în campionatul Ungariei, cumva spiritul studențesc s-a perpetuat și ei au dus, pentru că U Cluj n-au avut mari performanțe, mai ales în istoria recentă.

„Mi-au scris foarte mulți că dacă mergem și în Europa, gata, pot muri liniștiți”

Noi când eram prin Liga 1, au retrogradat, i-am prins o dată în finala Cupei cu FCSB, retrogradau, dar jucau finala. Adică performanțele nu au fost la nivelul suporterilor, dar ei tot au rămas, au rămas și au sperat să vină ziua de astăzi și ce am trăit anul ăsta.

Foarte mulți suporteri îmi scriu și îmi zic că momentele pe care le-au trăit și să fie primul loc a trei etape pentru ei a fost ceva inimaginabil și la discuțiile pe care le-am avut ultimele în play-off cu ei, asta ne-au și spus, dacă mergem și în Europa cu voi, gata, putem să murim liniștiți”, a concluzionat Alexandru Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.