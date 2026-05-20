„Un om foarte bogat!”. El este afaceristul cu care Gigi Becali a negociat pentru Marius Baciu! Antrenorul nu a vrut să vină la FCSB fără OK-ul său. Exclusiv

Mihai Stoica (61 de ani) a povestit la emisiunea ”MM la FANATIK” ce discuție a avut cu Gigi Becali înainte de numirea lui Marius Baciu și speră ca acesta să facă o treabă excelentă pe banca tehnică a echipei unde a jucat timp de 6 ani.

Cum a ajuns Gigi Becali să-l aducă pe Marius Baciu la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a mărturisit că înainte de a se ajunge la Marius Baciu a încercat să-l convingă pe patron să numească un antrenor străin. O altă variantă a reprezentat-o Bogdan Andone, care a dus-o pe FC Argeș în play-off, dar acesta a preferat să rămână la Pitești.

”Înainte de a veni Mirel Rădoi, Gigi mi-a zis: ‘Cineva mi l-a propus pe Marius Baciu, Care e treaba cu el?’. Îl știa că l-a avut jucător. I-am spus: ‘E ok. Nu a lucrat la nivelul ăsta, dar e un tip ok, știe fotbal, e de-al nostru’. Și Gigi mi-a zis: ‘Aia am remarcat și eu că nu a vorbit niciodată urât de noi’.

De regulă analiștii sunt mai colțoși. Uite, nici Ilie Dumitrescu nu a vorbit urât de nimeni. Nu poate să vorbească urât de cineva. A, că se mai enervează câteodată… dar să vorbească urât nu e genul ăsta.

Apoi, când am văzut că nu reușesc sub nicio formă să-l conving pe Gigi să aducem un antrenor străin, am văzut și că Bogdan Andone a lăsat să se înțeleagă că vine și până la urmă a zis că nu-l lasă pe Dani Coman la jumătatea drumului, am luat din nou tabelele cu deținătorii de licență Pro. Și singurul nume pe care îl vedeam altfel era Marius Baciu”, a declarat Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

Gigi Becali, discuție cu un om de afaceri înainte de numirea lui Baciu

Oficialul ”roș-albaștrilor” a povestit că înainte de a-și da , Marius Baciu a cerut să existe o discuție cu Ilie Ciuclea, omul care deține Centrul de Copii și Juniori de la Daco-Getica, iar acesta să-și dea ok-ul.

”I-am spus lui Gigi: ‘Mi-ai zis acum ceva timp, înainte să vină Mirel, că cineva ți l-a propus pe Marius Baciu. Eu n-am vorbit cu el, nu știu dacă vrea să vină, știu că este angrenat într-un proiect’. Și mi-a zis: ‘Dă-mi numărul lui că nu mai știu cine mi l-a propus’.

După 3 minute mi-a zis că a vorbit, dar Marius este într-o relație foarte apropiată cu Ionel Ciuclea și cineva trebuia să vorbească cu el. A vorbit Gigi. Gigi a fost foarte impresionat de discuția pe care a avut-o cu domnul Ciuclea. Este un om foarte bogat, octogenar, care are o firmă de salubritate. A avut echipe și în Liga 1, dar nu îl mai interesează, acum se ocupă doar de Centrul de Copii și Juniori de la Daco-Getica pe care l-a organizat și l-a condus Marius Baciu.

Știu sigur că Marius a vândut un jucător, un fundaș central (n.r. – Andrei Duță), direct la Salzburg. Marius și domnul Ciuclea sunt foarte apropiați, e ceva gen tată-fiu. Din ce mi-a spus Gigi, domnul Ciuclea era foarte încântat de propunerea noastră. Așa s-a scris istoria”, a spus Stoica, la ”MM la FANATIK”.