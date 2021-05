Un orădean și-a tatuat brațul ca să-i aducă aminte de pandemie și apoi s-a vaccinat la aceeași mână

Un locuitor din Oradea a decis să-și facă un tatuaj care să-i aducă aminte peste ani de dificultățile din timpul pandemiei, iar la scurtă vreme după ce l-a făcut a mers să se vaccineze la brațul pe care și-a făcut tatuajul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatuajul constă în cuvântul „Covid-19” dedesubtul unei măști de gaze stilizate, transmite ebihoreanul.ro.

Oliver Trif mai are pe corp alte 50 de tatuaje. De altfel, el lucrează la un salon specializat din Oradea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am supraviețuit și m-am vaccinat”

„L-am făcut cu o lună în urmă, când m-am hotărât că mă voi vaccina. Este un tatuaj permanent”, a spus Oliver Trif.

Întrebat care este motivul pentru care a făcut acest gest, Oly, după cum îi spun prietenii, a răspuns: „Pentru că am trăit cu toţii într-o perioadă grea, nimicitoare şi pentru oameni şi pentru economie. Am supravieţuit şi m-am vaccinat. Am vrut să am o amintire…”

ADVERTISEMENT

De altfel, toate tatuajele de pe corpul său au o semnificație anume, legate de experiențele personale, Trif menționând tatuajele făcute în amintirea mamei sale, care a murit în urmă cu 10 ani.

Trif a fost joi să se vacineze cu prima doză de ser la centrul deschis în parcarea unui mall din Oradea. Când și-a descoperit brațul pentru injecție, personalul medical s-a înghesuit să se fotografieze cu persoana care a găsit o metodă atât de inedită să păstreze amintirea vremurilor pandemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Au venit vreo 15 persoane şi m-au pozat”, a relatat Oliver Trif. Până la urmă, i s-a administrat și doza de vaccin, chiar lângă neobișnuitul tatuaj.