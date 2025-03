Un oraș din România atrage brandurile internaționale pe bandă rulantă. Aici se deschid cele mai multe hoteluri noi

Piața hotelieră din România este în plină dezvoltare, iar marile orașe atrag din ce în ce mai multe investiții din partea brandurilor internaționale. Potrivit unei analize realizate de Est Hospitality, sintetizată de BREC & RPC, în următorii ani vor fi finalizate 32 de hoteluri care vor avea peste 4.500 de camere.

Oralul din România, punct de atracție pentru brandurile internaționale

Capitala rămâne principalul punct de atracție pentru dezvoltatorii hotelieri, cu 15 noi unități și aproape 2.300 de camere care urmează să fie adăugate pe piață. Una dintre cele mai așteptate deschideri este cea a Corinthia Grand Hotel du Boulevard, un hotel exclusivist cu doar 30 de apartamente, conform

ADVERTISEMENT

Acesta va fi inaugurat în această primăvară. Pe lângă București, în care se deschid din ce în ce mai multe hoteluri. Acesta devine o destinație tot mai populară pentru turiști și investitori.

Brașovul, într-o continuă creștere

„Brașovul se conturează ca unul din cele mai active hub-uri hoteliere în acest moment. Acest fapt nu este o surpriză, deoarece și ca centru strategic. Orașul a fost inclus pe lista de recomandări a unor publicații precum National Geographic sau Vogue, astfel încât brandurile internaționale hoteliere vizează această destinație”, se arată în raport.

ADVERTISEMENT

Printre cele mai importante nume care vor inaugura hoteluri aici se numără Hyatt, Kempinski, Mercure, AC by Marriott, Hilton Garden Inn, Ibis Styles și DoubleTree by Hilton. Pe lângă Brașov, și alte orașe mari din România atrag investiții în domeniul hotelier.

Cluj-Napoca va avea trei noi hoteluri, printre care și o extensie a Radisson Blu (20 de camere), Ibis Styles (110 camere) și Four Points by Sheraton (109 camere). Timișoara, un alt centru economic și turistic important, se pregătește pentru inaugurarea a patru hoteluri noi: City Center – MGallery Collection (50 de camere), Courtyard by Marriott (208 camere), Hampton by Hilton (150 de camere) și Radisson Blu (160 de camere).

ADVERTISEMENT

Pe litoral, Mamaia va beneficia de două hoteluri internaționale de renume: Hilton, cu 200 de camere, și Radisson Blu, care va pune la dispoziție 230 de camere.

ADVERTISEMENT

Grupul hotelier Hilton va deschide un nou hotel în 2026

Grupul hotelier Hilton a semnat un contract de franciză cu Restaurant President pentru deschiderea primului hotel Hilton Garden Inn din Craiova. Hotelul va avea 179 de camere, un restaurant, un spațiu de fitness și săli de conferințe, iar deschiderea oficială este programată pentru începutul anului 2026.

Hotelul va fi administrat de Hosplace Hotel Asset Management, iar la conducere va fi Shane Labrooy, un executiv cu experiență în industria ospitalității, care a lucrat anterior în Dubai, Londra și România. Restaurant President, compania care deține franciza, este controlată de antreprenorul Dumitru Popescu și activează pe piața de restaurante din 2011.