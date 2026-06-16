Un parior a pierdut 8.6 milioane de dolari pe meciul Belgia – Egipt de la Cupa Mondială! Pe ce a mizat și ce sumă ar fi câștigat

ADVERTISEMENT

Un parior a mizat o sumă uriașă, 8.600.000 de dolari, pe victoria Belgiei în meciul cu Egipt, primul al celor două formații de la această Cupă Mondială. Din nefericire pentru acesta, partida disputată la Seattle în grupa G de la turneul final s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar acesta a pierdut întreaga sumă. Câștigul ar fi fost uriaș, peste 13.000.000 de dolari, însă europenii nu au reușit să se impună.

Pariu uriaș pe meciul Belgia – Egipt

Pariorul a câștigat sume importante duminică după ce a ales două pronosticuri la partida Australia – Turcia 2-0. Acesta a mizat 3.7 milioane de dolari pe faptul că Turcia nu va învinge și a câștigat 8.5 milioane, un profit de 4.8 milioane. De asemenea, a mizat 975.000 de dolari pe faptul că echipa pregătită de Vincenzo Montella nu va marca mai mult de un gol și a câștigat aproape 1.4 milioane. Cel mai probabil, pariorul a fost extrem de încrezător după acel duel și a decis să mizeze nu mai puțin de 8.6 milioane pe faptul că Belgia își va respecta statutul de favorită a grupei G și va învinge Egiptul la Seattle.

ADVERTISEMENT

🚨BREAKING: Someone named “leeeroyjenkins” just put $8.6M on Belgium to WIN their match vs Egypt today This pays out $13,142,257.58 on Polymarket — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Africanii au avut alte gânduri însă și au reușit să obțină o remiză, fiind chiar în avantaj timp de peste 45 de minute. Dacă ar fi câștigat, pariorul și-ar fi asigurat peste 13 milioane de dolari, dar acest lucru nu s-a întâmplat și acesta a rămas fără suma imensă mizată. Totul a fost dezvăluit de platforma Polymarket, pe care a fost mizată suma, .

Belgia, remiză cu Egipt în primul meci de la CM 2026

Egiptul a deschis scorul în prima repriză a meciului cu Belgia, când , pasa decisivă fiind oferită de starul Mohamed Salah. Golul egalizator a sosit în minutul 66, când Mohamed Hany și-a trimis balonul în propria poartă din apropiere, după un duel cu Romelu Lukaku, care intrase pe teren de doar câteva secunde.

ADVERTISEMENT

În a doua etapă din grupa G, Belgia va întâlni naționala Iranului pe 21 iunie, de la ora 22:00, în California, iar Egiptul va evolua împotriva Noii Zeelande pe 22 iunie, de la ora 04:00, la Vancouver. Câștigătoarea din această grupă va înfrunta în 16-imi o echipă care va termina pe locul 3, iar ocupanta poziției secunde va întâlni locul 2 din grupa D, din care fac parte SUA, Australia, Paraguay și Turcia.

ADVERTISEMENT