Un parior a pus 100 de dolari pe egal la toate cele 40 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Ce profit surprinzător are

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Până luni, 22 iunie, la Cupa Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada s-au jucat 40 de partide în cele 12 grupe. A fost un prilej excelent pentru împătimiții jocurilor de noroc să obțină profit. Un parior și-a făcut o strategie inedită și a pus câte 100 de dolari pe egal la toate cele 40 de meciuri jucate la turneul final. Nu a regretat alegerea și a făcut un profit extrem de important.

Cum a făcut profit la Cupa Mondială un parior inspirat: a pus câte 100 de dolari egal la toate cele 40 de meciuri

Luni, în jurul orei 06.00 (ora României), s-a încheiat pe BC Place din Vancouver (Canada) meciul Noua Zeelandă – Egipt (scor final 1-3), din cadrul Grupei G de la Campionatul Mondial. A fost meciul cu numărul 40 disputat la turneul final din această vară. În cele 11 zile scurse deja din competiție, pariorii au avut o ofertă bogată și au putut să facă profit de la unele partide.

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Un tânăr a aplicat o tactică inedită la Cupa Mondială 2026. A ales să mizeze pe echilibru. Mai exact, el a pus 100 de dolari pe remiză la toate cele 40 de . Decizia sa a fost una, pe cât de surprinzătoare, pe atât de inspirată și de profitabilă. Foarte multe partide, mai exact 13, s-au încheiat la egalitate.

”Eroul” nostru vânător de remize a început cu stângul aventura sa la acest CM 2026. Primele două meciuri s-au încheiat ”12”. Și-a revenit rapid pe planul profitului după ce, din următoarele 4 partide, 3 au fost remize. Apoi, între meciul 14 și 17 au fost nu mai puțin de 4 meciuri consecutive nedecise, astfel că profitul său a crescut accelerat.

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Meciul din faza grupelor care i-a adus 1300 de dolari acestui parior inspirat

Dacă tragem acum linie vedem faptul că acest parior a ajuns la un profit de 3.053 de dolari americani după primele 40 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Lovitura sa de grație a fost reprezentată de duelul Spania – Capul Verde (scor final 0-0). Toată planeta se aștepta aici la un galop de sănătate al ibericilor.

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Bu çocuk tek bir şey yapıyor. Dünya Kupası'nda oynanan tüm maçlara $100 beraberlik bahsi alıyor. Kupada bugüne kadar toplam 40 maç tamamlandı. Ve çocuk şimdiden $3000 karda. Ama bence bu bir bahis hikayesi değil. Bu, yanlış fiyatlanan olasılıkların sistematik olarak satın… — Ceteris Paribus (@onestoploss)

Nu a fost să fie așa. Meciul s-a încheiat cu o remiză albă. Pentru acest parior, egalul de pe 15 iunie de la Atlanta (SUA) a însemnat o cotă de 13. Adică un câștig automat de 1.300 de dolari. De notat că tânărul la Ecuador – Curacao (0-0) – 825 de dolari și la Portugalia – Republica Democrată Congo (1-1) – 425 de dolari.

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Peste 60 de meciuri mai sunt de disputat până la finalul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. Mai mult ca sigur, remizele vor continua să apară, în special în fazele superioare. Rămâne de văzut cât de mult va crește profitului acestui parior.