Un parior a pus peste 700.000 de euro pe un meci de la Roland Garros. Șocul uriaș trăit în urma rezultatului partidei

ADVERTISEMENT

Un parior a avut o încredere uriașă miercuri, 3 iunie, în Felix Auger-Aliassime. Jucătorul de 25 de ani din Canada a jucat în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Pe victoria sa a venit un pariu uriaș: peste 700.000 de euro. Câștigul, la o cotă de peste 2,20, era de pe măsură: circa 1,6 milioane de euro. Ce s-a întâmplat în final.

Șocul uriaș trăit de un parior: a pus 700.000 de euro pe un singur meci de la Roland Garros. Putea câștiga aproape 1,6 milioane

Canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani), favoritul numărul 4 în ediția 2026 de la Roland Garros, l-a întâlnit, în sferturile de finală ale French Open, pe al 14-lea jucători al lumii, Flavio Cobolli, 24 de ani. Jucătorul din Florența a dat peste cap calculele hârtiei și s-a impus în final cu scorul de 3-1 la seturi.

ADVERTISEMENT

La Paris, Auger-Aliassime . Performanța sa din acest sezon a fost cea mai bună pe zgura franceză. Un parior a avut însă o uriașă încredere în canadian și a crezut că acesta nu va avea probleme cu Cobolli. Încrederea s-a transformat într-un extrem de riscant pariu: sute de mii de euro pe victoria lui Auger-Aliassime.

Conform biletului dezvăluit de , traderul a mizat 711.356 de euro pe favoritul acestui meci. Dacă numărul 4 ar fi învins, pariorul ar fi încasat uriașa sumă de 1.580.791 de euro, cota de fiind de aproximativ 2,20. Speranțele pariorului erau uriașe după un set și jumătate. Felix Auger-Aliassime a condus la un moment dat cu 6-4, 3-1. A urmat însă căderea și revenirea italianului. Flavio Cobolli a luat 3 seturi la rând și asta a însemnat pierderea celor peste 700.000 de euro de către traderul Polymarket.

ADVERTISEMENT

Reacțiile internauților după acest pariu ratat: ”Doar cineva cu mulți bani putea să riște o așa sumă” / ”Este o nebunie ceea ce a făcut”

Cum era de așteptat, postarea celor de la Polymarket de pe platforma X cu acest bilet extrem de riscant a stârnit foarte multe reacții. Majoritatea spun că ceea ce a făcut acest parior este o nebunie. Foarte mulți îi reproșează faptul că nu s-a documentat înainte de meci. Statistica spune că Flavio Cobolli îl conducea pe canadian cu 3-0 la meciurile directe.

ADVERTISEMENT

🚨JUST IN: A trader put $700,000.00 on Felix Auger-Aliassime to win his French Open quarter-final match The payout is almost $1,600,000.00 Auger-Aliassime is the second highest seed remaining in the tournament — Polymarket Sports (@PolymarketSport)

Un alt aspect semnalat de internauți este acela că Auger-Aliassime nu este deloc un specialist pe zgură. Canadianul are rezultate foarte bune pe hard. de la US Open a ajuns de două ori în faza semifinalelor. S-a întâmplat asta în edițiile 2021 și 2025 ale turneului de la Flushing Meadows.

ADVERTISEMENT

Iată doar câteva dintre comentariile după acest bilet pierdut:

Doar cineva cu foarte mulți bani putea să riște o așa sumă. A fost pariul pierdut al vieți sale

Oamenii, când sunt lacomi, aruncă banii pe orice meci. Așa a fost în cazul de față

Ce a făcut vreodată Felix în cariera lui care să te facă să crezi că acest pariu ar fi avut șanse de succes?

Este o uriașă nebunie! Și eu am pierdut 1.500 de euro pe Auger-Aliassime

Cum a decurs meciul de la Roland Garros: de la extaz la agonie pentru pariorul cu cei 700.000 de euro mizați

Duelul Felix Auger-Aliassime – Flavio Cobolli a fost unul foarte lung. A durat 3 ore și 26 de minute. Italianul și-a asigurat locul în semifinalele de la Roland Garros 2026. Deși a pierdut primul set, jucătorul mai slab clasat și-a revenit spectaculos și l-a învins pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4 și 6-4.

În careul de ași de la French Open, Flavio Cobolli îl va înfrunta pe conaționalul său Matteo Arnaldi, aflat pe locul 104 în lume. Acesta a trecut de un alt conațional, Matteo Berrettini (105 ATP), după ce acesta din urmă a abandonat la scorul de 5-7, 2-5.