Un pasager din avionul nepalez a transmis în direct momentul prăbușirii. A înregistrat fără să vrea ultimele secunde ale zborului. Video

În legătură cu prăbușirea în Nepal a avionului de pasageri cu 72 de persoane la bord, luni a fost confirmată moartea a 68 de persoane, iar patru sunt date dispărute, au transmis oficialii.

Un ATR72 aparţinând companiei Jeti Airlines s-a prăbușit într-o râpă în timp ce .

Unul dintre pasageri a transmis în direct, pe Facebook, ultimele clipe dinaintea accidentului, iar filmările s-au răspândit pe rețelele de socializare.

⚠️ Facebook live-stream by one of the passengers on the Yeti Airlines Flight 691 documents the moment the plane crashed in Nepal, killing all 72 people on board.

Potrivit discuțiilor de pe rețelele de socializare, este vorba despre un pasager din India, care a plecat în vacanţă în Nepal împreună cu prietenii săi, intenţionând să zboare cu parapanta.

Accidentul de duminică , de după 1992, când un Airbus A300 al unei companii aeriene pakistaneze s-a prăbușit pe un deal din apropiere de Kathmandu, toate cele 167 de persoane aflate la bord pierzându-și viața.

Luni este zi de doliu național în Nepal, iar guvernul a înființat un grup de anchetă pentru a investiga cauza dezastrului.

Nepal plane crash near caught on camera from ground, these visuals show the plane engine caught fire 🔥, which may have been a bird hit after which it just went down tilted.

