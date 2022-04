Un patron din Liga 1, șocat de datoriile pe care echipa sa le raportase oficial: „M-am speriat, am sunat contabila!”. Exclusiv

Sepsi Sfântu Gheorghe a făcut public bilanțul contabil pe anul 2021, iar din acesta reiese faptul că .

Laszlo Dioszegi, șocat de datoriile anunțate de Sepsi

Laszlo Dioszegi susține că în cele peste 34 de milioane de euro, care apar în secțiunea „datorii” din bilanțul contabil, au fost incluse și subvențiile primite din partea Guvernului Ungariei, pentru construirea .

Totodată, i-a răspuns lui Mihai Stoica, mangerul general de la FCSB, care a declarat, la , faptul că sponsorizările, de care beneficiază Sepsi, au în spate implicarea politicului maghiar.

Laszlo Dioszegi: „M-am speriat, am sunat contabila!”

Domnule Dioszegi, cum a ajuns Sepsi să aibă datorii de peste 34 de milioane de euro?

– Nu este nicio datorie! Acolo s-a făcut o confuzie. La ultimul rând, în bilanț, scrie „datorie”, apoi pune o virgulă și scrie „subvenții”. Deci acolo sunt băgați banii veniți de la Guvernul Ungariei pentru construirea stadionului. Asta nu e o datorie.

Atunci, care sunt datoriile reale ale clubului dumneavoastră?

– Noi, în momentul de față, avem 750.000 de euro datorie, pe care trebuie să o plătim până pe 25 iunie. E impozitul pe profit, atât avem noi datorie. N-avem datorii nici la jucători, nici la staff. Cei 750.000 de euro nici măcar nu sunt datorie, deoarece datorie înseamnă ceea ce a trecut termenul și n-ai plătit. S-a înțeles greșit bilanțul.

Am vorbit cu contabila, pentru că m-am speriat și eu. Păi, cum să avem noi 35 de milioane datorie, când n-am avut 35 de milioane buget de când e echipa? Asta este subvenția. Am sunat repede contabila și a început să râdă. Mi-a explicat faptul că aia nu e datorie și că trebuia să o pună pe nu știu ce cont. Dar banii aceștia sunt plătiți.

Stadionul este gata din octombrie, toți banii sunt plătiți până la ultimul leu pentru constructori. Nu avem niciun leu datorie la stadion. Normal că pe 31 decembrie este o datorie, fiindcă întotdeauna salariile se plătesc luna următoare. Așa este în orice societate.

Laszlo Dioszegi: „Aici nu există influențe politice!”

Mihai Stoica a declarat faptul că sponsorizările, de care benficiază Sepsi, au influențe politice.

– Discuțiile astea le auzim deja de cinci ani de zile. Eu cred că toate firmele de sponsorizări, cu care colaborăm, sunt firme mari, care au interese în România. Să vorbim de MOL, de OTP. MOL cred că are vreo 200 de stații în România, OTP are nu știu câte sucursale. Eu nu cred că putem să vorbim despre influențe politice.

Pur și simplu sunt niște firme mari care sunt mândre că pot să ne sponsorizeze. Și noi suntem mândri că putem să atragem sponsori atât de mari. Niciodată nu am fost genul care să comenteze declarațiile altora. Fiecare declară ceea ce crede de cuviință. Dar eu consideră că este important să avem noi o echipă cum avem. Este foarte important să putem să ne menținem în Liga 1.

Noi n-am deranjat, până acum, pe nimeni, nici nu am venit cu declarații războinice. Noi știm unde ne e locul. Vrem pur și simplu să jucăm fotbal pe bune. Nu sunt eu genul care să comenteze declarațiile altora. Totul e pe hârtie, se poate verifica totul.

Nu avem nimic de ascuns, asta am spus din primul minut, când am înființat clubul. Noi vrem să fim un club transparent. De comentat, fiecare poate să comenteze ceea ce vrea. Dar adevărul e acolo, ceea ce spun eu.

Aici nu există influențe politice. Noi niciodată nu ne-am băgat în politică. Eu de foarte multe ori am declarat că sunt foarte departe de politică, niciodată n-am intrat, nici n-o să intru. Aici e vorba numai de fotbal.

Laszlo Dioszegi: „Stadionul și infrastructura sunt construite din banii guvernului maghiar!”

Totuși, Guvernul Ungariei s-a implicat financiar în construirea stadionului din Sfântu Gheorghe.

– Tot stadionul și toată infrastructura sunt construite din banii guvernului maghiar. Niciodată nu am negat asta. Dar, de aici și până la sponsorizări, e o cale foarte lungă. Noi am construit tot stadionul și toată infrastructura de la A la Z din banii veniți de la Guvernul Ungariei. Noi am făcut un proiect viabil, am câștigat proiectul și am construit stadionul.

Noi trebuie să fim foarte mândri că s-a construit un stadion în Sfântu Gheorghe, că nici Guvernul Ungariei, nici domnul Viktor Orban nu vin să ia în cârcă stadionul și să-l ducă în Ungaria. Stadionul rămâne pentru noi toți, indiferent de naționalitate, de culoare, de limbă, de orice. Stadionul rămâne în Sfântu Gheorghe până pentru următorii 100 de ani.

Nu trebuie să facem un mare caz din asta. Ba dimpotrivă, ar trebui să luăm exemplu și noi. Și, dacă ne permitem ca țară, să ajutăm concetățenii din Ucraina, că sunt și acolo destui români, sau din Moldova, sau din Serbia.

Cum vedeți lupta la titlu în acest sezon?

– Lupta la titlu, în mare parte, e terminată, fiincă mai sunt foarte puține etape. Nu știu dacă mai are forță Craiova sau FCSB să acumuleze toate punctele și CFR să piardă de trei ori. Eu cred că CFR nu mai are șanse să piardă lupta la titlu, pentru că are opt puncte.