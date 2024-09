Un patron din Superliga, în depresie din cauza rezultatelor horror! Discurs șoc în direct: „Mă apucă tristețea când mă uit în clasament”

FC Botoșani are parte de un început dezamăgitor de sezon. După ce s-a salvat în extremis de la retrogradare în stagiunea precedentă, moldovenii nu reușesc să se regăsească, iar conducătorul clubului este extrem de îngrijorat.

FC Botoșani, în cădere liberă

Bogdan Andone a fost demis, deși el a fost cel care a ținut echipa în Superligă în sezonul precedent. În locul său a fost numit Liviu Ciubotariu, însă rezultatele bune întârzie să apară.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația echipei. Acesta recunoaște că rezultatele sunt dezamăgitoare, însă este optimist. El speră că, în cel mai scurt timp, Liviu Ciubotariu să reușească să monteze jucătorii și să urce în clasament.

Valeriu Iftime: „Nu e însă deloc o poziție comodă. E foarte greu și din punct de vedere financiar”

„Deschidem etapa. Cred că arătăm bine. Mereu am crezut asta, dar după meci mi s-a schimbat opinia. În ultimele noastre partide, cele cu Sibiu și Petrolul, Botoșani chiar a jucat fotbal. Am pierdut după niște lucruri imposibil de explicat. Am vorbit cu Liviu (n.r. Liviu Ciubotariu, antrenorul echipei). El transmite jucătorilor energie, forță și încredere. Sper să fie bine.

ADVERTISEMENT

Anul ăsta nu am jucat prost. Am avut ghinion. Chiar am jucat fotbal. Nu îmi reproșez nimic. Dacă mă uit în clasament, mă apucă tristețea. Eu cred că avem timp să revenim. Am mare încredere în Liviu și în echipa lui. Știu forța și capacitatea lui de a motiva jucătorii.

Am avut un sezon greu anul trecut. Bogdan Andone a venit cu încredere și forță și a făcut niște transferuri foarte bine gândite. Am reușit să rămânem în Superligă. Nu e însă deloc o poziție comodă, nu doar din punct de vedere fotbalistic. E foarte greu și din punct de vedere financiar. Primim mai puțini bani din drepturile de televizune. De asemenea, jucătorii nu prea mai vor să vină la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ieșim de acolo cât de repede posibil. Botoșani este în coada clasamentului. Nimeni nu ar fi spus asta pe vremea când jucam în playoff”, a explicat omul numărul 1 de la FC Botoșani, Valeriu Iftime.

Când se va juca Botoșani – FCSB

Oficialul clubului a vorbit și despre restanța cu . Roș-albaștrii au cerut amânarea partidei cu FC Botoșani pentru a se putea pregăti mai bine de jocurile din preliminariile cupelor europene. Solicitarea a fost aprobată, însă LPF nu a anunțat când se va desfășura restanța.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Legat de restanța cu FCSB) Eu credeam că meciul va fi în septembrie. Au mai tras de timp. Asta e. Nu o să facem noi regulamente. Ar trebui totuși să ne spună cei de la ligă. Cel mai târziu termen ar fi în noiembrie. Noi nu am vrea să jucăm foarte târziu”, a mai spus Valeriu Iftime.