Sport

Un personaj cheie la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei de către Steaua, sărit din schema indemnizațiilor de merit: „N-am primit nicio medalie! Eu n-am cerșit niciodată!”

Bogdan Ciutacu
22.10.2026 | 08:18
Un personaj cheie la castigarea Cupei Campionilor Europeni si a Supercupei Europei de catre Steaua sarit din schema indemnizatiilor de merit Nam primit nicio medalie Eu nam cersit niciodata
EXCLUSIV FANATIK
Generalul Nicolae Gavrilă, interviu despre faptul că a fost sărit din lista pentru indemnizațiile de merit. Foto: colaj Fanatik
A luat parte la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, însă a fost lăsat de o parte și nu va primi indemnizație de merit.
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Puțini își mai aduc aminte că alături de Ion Alecsandrescu și Valentin Ceaușescu, încă o persoană importantă la participat la marea performanță obținut de Steaua în 1986 și 1987. Este vorba despre generalul Nicolae Gavrilă, comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua la acel moment.

Fostul comandant al clubului Steaua, mâhnit de faptul că meritele sale nu sunt recunoscute

FANATIK a stat de vorbă cu generalul Nicolae Gavrilă în vârstă de 86 de ani, care nu a fost trecut pe lista celor care primesc indemnizația de merit de la Steaua 86. Fostul comandant al clubului Steaua nu a fost invitat pentru a fi decorat de președintele Nicușor Dan nici ocazia împlinirii a 40 de ani de la marea finală cu Barcelona.

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În vocea generalului se simtă o mâhnire perfect justificată: „Domnilor, eu n-am cerșit bani niciodată! Dacă nu-mi dau înseamnă că nu merit. N-am primit nici o medalie! Ca și cum clubul ăla n-a avut comandant. În sfârșit… Ce să vă mai spun?

Eu n-am adresat la nimeni, nici măcar nu am știut. Știu că s-a făcut o cerere ca toți să primească o indemnizație de merit. Dacă a reușit să îi dea și lui Hagi sau mai știu eu ce… Hagi n-are nicio treabă”.

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Generalul Nicolae Gavrilă, fostul comandant al clubului Steaua, le dă o palmă tuturor celor care l-au uitat

Nicolae Gavrilă a avut o reacție ironică extrem de sugestivă: „Știți, întâmplător eu am participat la amândouă: și la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și la Supercupa Europei. Eu cui să mă adresez? Nu știu ce să mai zic…

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Nu că mă doare, că eu nu sunt cerșetor, nu cer această chestie. Întotdeauna am considerat că dacă mi se cuvine mi se dă și mie. Probabil că nu mi se cuvine și atunci treaba este foarte clară.

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Nu e nicio supărare! Dacă s-a omis și își dau seama decât de necesară ar fi fost cel puțin ca formă… Asta e”, a mai spus unul dintre cei mai importanți conducători din istoria clubului Steaua.

  • 5 ani a fost generalul Nicolae Gavrilă comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua între 1985-1989 și 1990-1991
    10 trofee a cucerit Steaua în perioada în care generalul Gavrilă a fost comandant
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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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