Un personaj cheie la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei de către Steaua, sărit din schema indemnizațiilor de merit: „N-am primit nicio medalie! Eu n-am cerșit niciodată!”

ADVERTISEMENT

Puțini își mai aduc aminte că alături de Ion Alecsandrescu și Valentin Ceaușescu, încă o persoană importantă la participat la . Este vorba despre generalul Nicolae Gavrilă, comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua la acel moment.

Fostul comandant al clubului Steaua, mâhnit de faptul că meritele sale nu sunt recunoscute

FANATIK a stat de vorbă cu generalul Nicolae Gavrilă în vârstă de 86 de ani, care nu a fost trecut pe . Fostul comandant al clubului Steaua nu a fost invitat pentru a fi decorat de președintele Nicușor Dan nici ocazia împlinirii a 40 de ani de la marea finală cu Barcelona.

ADVERTISEMENT

În vocea generalului se simtă o mâhnire perfect justificată: „Domnilor, eu n-am cerșit bani niciodată! Dacă nu-mi dau înseamnă că nu merit. N-am primit nici o medalie! Ca și cum clubul ăla n-a avut comandant. În sfârșit… Ce să vă mai spun?

Eu n-am adresat la nimeni, nici măcar nu am știut. Știu că s-a făcut o cerere ca toți să primească o indemnizație de merit. Dacă a reușit să îi dea și lui Hagi sau mai știu eu ce… Hagi n-are nicio treabă”.

ADVERTISEMENT

Generalul Nicolae Gavrilă, fostul comandant al clubului Steaua, le dă o palmă tuturor celor care l-au uitat

Nicolae Gavrilă a avut o reacție ironică extrem de sugestivă: „Știți, întâmplător eu am participat la amândouă: și la câștigarea Cupei Campionilor Europeni și la Supercupa Europei. Eu cui să mă adresez? Nu știu ce să mai zic…

ADVERTISEMENT

Nu că mă doare, că eu nu sunt cerșetor, nu cer această chestie. Întotdeauna am considerat că dacă mi se cuvine mi se dă și mie. Probabil că nu mi se cuvine și atunci treaba este foarte clară.

ADVERTISEMENT

Nu e nicio supărare! Dacă s-a omis și își dau seama decât de necesară ar fi fost cel puțin ca formă… Asta e”, a mai spus unul dintre cei mai importanți conducători din istoria clubului Steaua.