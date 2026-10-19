Un personaj controversat, apariție inedită la FC Voluntari – FCSB. Ce alte personalități sunt în tribune. Foto

ADVERTISEMENT

FC Voluntari – FCSB este epilogul etapei a 12-a din SuperLiga României. Laurențiu Reghecampf se află la al doilea meci oficial în noul mandat pe banca FCSB-ului și speră să lege două victorii, după ce a câștigat cu 1-0 împotriva Oțelului Galați. Înaintea partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, în tribune a fost observat Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului.

Miron Cozma, prezență inedită la FC Voluntari – FCSB

Partida de pe arena „Anghel Iordănescu” dintre FC Voluntari și FCSB reprezintă ultima din această etapă de SuperLiga României. Oamenii au început să se adune la stadion cu o oră înainte de fluierul de start, iar printre aceștia a putut fi remarcată o prezență inedită.

ADVERTISEMENT

a fost zărit în tribune, în centrul unei discuții destul de aprinse, ținând cont de mimica feței și de gesturile pe care acesta le făcea. El este unul dintre puținii suporteri ai lui FC Voluntari și a mai apărut în trecut la meciurile micuței echipe din Ilfov.

Edi Iordănescu va asista, de asemenea, la meciul de pe stadionul ce poartă numele tatălui său

O prezență importantă pe stadionul „Anghel Iordănescu” a fost cea a lui Edward Iordănescu, fostul selecționer al României. Momentan fără angajament, tehnicianul în vârstă de 48 de ani încearcă să vadă cât mai multe meciuri din fotbalul românesc și să fie la zi cu ceea ce se întâmplă pe plan intern.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la ultimul meci al României de pe Arena Națională, Edi Iordănescu a revenit pe stadion după o pauză de peste doi ani. Fostul selecționer nu i-a mai văzut pe „tricolori” pe viu după ce a renunțat la rolul de antrenor al României, însă la meciul cu Suedia a venit să-și vadă foștii elevi. , însă naționala lui Gică Hagi nu a obținut nici măcar un punct, deși a făcut un meci mult mai bun în comparație cu cele cu Polonia sau Bosnia.

ADVERTISEMENT

Printre cei prezenți la meci sunt și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, dar și Dan Petrescu. Fostul antrenor al lui CFR Cluj este nelipsit de la meciurile celor de la FCSB în ultima perioadă.