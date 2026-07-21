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Un pilot spaniol, farsă colosală la 10.000 metri. Ce le-a transmis pasagerilor argentinieni după victoria Spaniei din finala CM

Un grup de fani argentinieni care se afla într-un avion pilotat de un spaniol a avut parte de o surpriză neplăcută. Ce a spus acesta despre finala Cupei Mondiale.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 12:03
Un pilot spaniol farsa colosala la 10000 metri Ce lea transmis pasagerilor argentinieni dupa victoria Spaniei din finala CM
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Un pilot spaniol a făcut o farsă incredibilă fanilor argentinieni aflați în avion. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Spania a învins Argentina cu 1-0 și a câștigat a doua Cupă Mondială din istorie, însă nu toți fanii au putut urmări în direct partida care s-a disputat pe MetLife Stadium din New Jersey. Un grup de fani argentinieni se afla în avion în timpul meciului, iar pilotul spaniol le-a făcut o farsă incredibilă în momentul în care a anunțat rezultatul.

Farsă incredibilă la 10.000 de metri. Pilotul spaniol nu a avut milă de pasagerii argentinieni

Fanii argentinieni așteptau cu nerăbdare anunțul privind rezultatul finalei, iar pilotul spaniol a dat de înțeles că echipa lui Lionel Messi a câștigat trofeul. „A fost un meci foarte disputat până la final, inclusiv în prelungiri. Ambele echipe au dat totul dar, din păcate, doar una dintre ele poate câștiga finala Cupei Mondiale.

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Vrem să-i felicităm pe prietenii noștri din Argentina”, a spus acesta inițial, iar sud-americanii aflați în avion au „explodat”. După ce situația s-a liniștit, acesta a revenit cu verdictul devastator pentru argentinieni: „Spania a câștigat”. Meciul a fost decis de golul lui Ferran Torres, înscris în minutul 106.

Suporterii Spaniei au sărbătorit în avion după câștigarea Cupei Mondiale

O situație similară, însă de această dată cu final fericit, s-a produs pe un alt avion, în care se aflau fani ai Spaniei. Pilotul a anunțat triumful într-un mod inedit: „Din păcate, cei care dețin un tricou al Spaniei cu o singură stea vor fi nevoiți să își cumpere altul”. Triumful din SUA a fost al doilea din istoria naționalei, după cel obținut în 2010 în Africa de Sud.

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Delegația Spaniei a sărbătorit cu mult fast câștigarea Cupei Mondiale, alături de un număr uriaș de suporteri. Din nefericire, au existat și incidente neplăcute în timpul evenimentelor din Piața Cibeles. Mai mulți fani s-au prăbușit după ce acoperișul unei stații de autobuz a cedat, iar un suporter a căzut după ce s-a urcat pe un stâlp de iluminat.

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