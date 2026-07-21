Un pilot spaniol, farsă colosală la 10.000 metri. Ce le-a transmis pasagerilor argentinieni după victoria Spaniei din finala CM

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Spania a învins Argentina cu 1-0 și a câștigat a doua Cupă Mondială din istorie, însă nu toți fanii au putut urmări în direct partida care s-a disputat pe MetLife Stadium din New Jersey. Un grup de fani argentinieni se afla în avion în timpul meciului, iar pilotul spaniol le-a făcut o farsă incredibilă în momentul în care a anunțat rezultatul.

Farsă incredibilă la 10.000 de metri. Pilotul spaniol nu a avut milă de pasagerii argentinieni

Fanii argentinieni așteptau cu nerăbdare anunțul privind rezultatul finalei, iar pilotul spaniol a dat de înțeles că echipa lui Lionel Messi a câștigat trofeul. „A fost un meci foarte disputat până la final, inclusiv în prelungiri. Ambele echipe au dat totul dar, din păcate, doar una dintre ele poate câștiga finala Cupei Mondiale.

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Vrem să-i felicităm pe prietenii noștri din Argentina”, a spus acesta inițial, iar sud-americanii aflați în avion au „explodat”. După ce situația s-a liniștit, acesta a revenit cu verdictul devastator pentru argentinieni: „Spania a câștigat”. .

Piloto español, pasajeros argentinos y pasa esto. — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP)

Suporterii Spaniei au sărbătorit în avion după câștigarea Cupei Mondiale

O situație similară, însă de această dată cu final fericit, s-a produs pe un alt avion, în care se aflau fani ai Spaniei. Pilotul a anunțat triumful într-un mod inedit: „Din păcate, cei care dețin un tricou al Spaniei cu o singură stea vor fi nevoiți să își cumpere altul”. Triumful din SUA a fost al doilea din istoria naționalei, după cel obținut în 2010 în Africa de Sud.

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✈️🗣️"If your Spain jersey only has one star, time to buy a new one!" Watch the moment a pilot announced Spain’s championship win mid-flight, turning the plane into 30,000 feet of pure celebration. 🇪🇸🏆🎉 — Ultras Clips (@ultras_clips)

. Din nefericire, au existat și incidente neplăcute în timpul evenimentelor din Piața Cibeles. Mai mulți fani s-au prăbușit după ce acoperișul unei stații de autobuz a cedat, iar un suporter a căzut după ce s-a urcat pe un stâlp de iluminat.