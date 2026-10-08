„Un pitic, ziceai că e de la circ”. Marius Șumudică povestește momentul în care l-a întâlnit pe Lionel Messi

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. Superstarul sud-american a evoluat într-un meci amical contra Beninului, al cărui fluier de start a coincis cu ora 02:00 în România. Marius Șumudică s-a trezit special pentru a vedea partida și a spus totul despre impresia pe care i-a lăsat-o legendarul fotbalist argentinian.

Marius Șumudică, discurs la superlativ despre Lionel Messi

„El Monumental” din Buenos Aires a găzduit ultimul meci al lui Lionel Messi pentru naționala Argentinei în noaptea dintre 6 și 7 octombrie. Fotbalistul de 39 de ani a marcat de la 11 metri și a oferit și două pase decisive, iar după fluierul final . Marius Șumdudică a vorbit pe scurt despre acest eveniment înaintea derby-ului cu U Cluj, mărturisind că s-a trezit special în toiul nopții pentru a vedea ultimul „dans” al lui Lionel Messi pentru Argentina. Antrenorul a avut doar cuvinte mari despre fostul campion mondial.

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„Dumnezeu! Dumnezeu al fotbalului. Cel mai bun jucător din toate timpurile. M-am trezit să văd meciul. Am văzut cum plângea antrenorul, oamenii în tribune… m-a mișcat enorm. Asta înseamnă respect și respectul lui față de fotbal când a simțit că nu mai poate aduce un plus echipei naționale… a știut să ridice mâna și să se retragă. Înseamnă enorm, a mai dat o palmă! Atâta lume să își ia bilete… A fost o întreagă campanie. Pentru mine a fost ireproșabil. Este un zeu, cel mai bun jucător. Mă bucur că am fost contemporan cu el”, a spus Marius Șumudică în cadrul unei conferințe de presă.

Prima amintire a lui Marius Șumudică cu Lionel Messi

Marius Șumudică a povestit apoi despre prima impresie pe care i-a lăsat-o Lionel Messi atunci când a avut ocazia să îl vadă pe viu. Tehnicianul o pregătea la momentul respectiv pe FC Național și a asistat la un amical între Fiorentina și Barcelona (n.r. 30 iulie 2008, scor 1-3), când Messi se afla la începutul poveștii la formația „blaugrana”. „Mă bucur că l-am văzut și pe viu, o dată, eram antrenor la FC Național.

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I-am dus la un meci Barcelona cu Fiorentina, era o partidă de pregătire. Cred că avea 17 sau 18 ani, debutase. Am zis că e genial când l-am văzut, nu îmi venea să cred. Un pitic, ziceai că e de la circ, mic… ce putea să facă cu mingea. De la circ, în sensul bun… adică ce fac cei de acolo cu mingea. Era mingea lipită de el!”, a mai spus tehnicianul de la CFR Cluj.

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