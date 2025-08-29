Un politician român cere să fie judecat de un robot Chat GPT AI. Bărbatul a comis o crimă pasională și a fost condamnat pe viață

Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia au fost puși în dificultate de cererea unui deținut celebru, care a venit în instanță cu o cerere mai puțin obișnuită. Marian Mihalache, fost președinte al organizației PDL Hunedoara și director al APIA Hunedoara, a solicitat să fie transferat de la penitenciarul Arad la cel din Aiud și să primească exact aceeași condiții de detenție precum fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Pentru că nu are încredere în justiția actuală din România, Mihalache a cerut să fie ”judecat de o curte cu jurii și jurați, sub suveranitatea unui judecător robot Chat GPT AI ultima versiune”.

Motivul pentru care politicianul român a cerut un judecător Chat GPT AI

Mihalache, care a dat în judecată Administrația Penitenciarelor, le-a spus magistraților că sub algoritm de practică și precedent judiciar, jurisprudență națională și europeană și că astfel va fi eliminat riscul ca cel care îl judecă să facă abuz de drept.

De asemenea, Mihalache a cerut instanței să poată fi asistat de un robot Chat GPT AI pe post de avocat, motivând că este lipsit de acces nediscriminat la posibilitatea de a contacta un avocat atunci când are nevoie de sfaturile acestuia. Mihalache spune că are dreptul la doar 3 convorbiri telefonice de maxim 30 de minute alocate inclusiv familiei.

Dosarul în favoarea celei din Alba Iulia, care a amânat judecarea pentru ca reclamantul să aibă timp să-și pregătească apărarea. El le-a transmis judecătorilor că nu i s-a permis să studieze suficient dosarul electronic.

Marian Mihalache vrea aceleași condiții în închisoare precum ”fugarul Cherecheș”

”Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Bucureşti (…), reclamantul Marian Mihalache a chemat în judecată pe pârâta Administraţia Naţională a Penitenciarelor solicitând, pe calea ordonanţei preşedinţiale, obligarea pârâtei să emită decizia de transfer la unitatea penitenciar Aiud, ca transportul sa fie efectuat cu cursa specială pe ce mai scurta distanta Arad-Aiud, la plata de daune materiale si morale pe perioada tergiversării emiterii deciziei precum şi a tuturor cheltuielilor de judecată.

De asemenea reclamantul a solicitat să se dispună obligarea pârâtei ca la Penitenciarul Aiud să fie încarcerat în celula indicată în cerere sau în aceleaşi condiţii ca si fugarul Cherecheș și alţii ca el din toate mediile și din toate sferele sociale, obligarea pârâtei să îl cazeze pe reclamant singur în celulă, ca pârâta să nu mai aibă dreptul să îi schimbe reclamantului nici celula, nici penitenciarul ca loc de detenţie fără acordul reclamantului precum şi obligarea pârâtei să îi asigure şi să îi respecte toate indicaţiile medicale prevăzute de medicii specialişti”, se arată în cererea depusă în instanță de fostul politician.

Ce a pățit politicianul care vrea să fie judecat de Chat GPT în baia penitenciarului de la Arad

Mihalache le-a spus judecătorilor că penitenciarele din România ”sunt pline de droguri, de violuri, de abuzuri, de falsuri, de uzuri de fals, de ceea ce înseamnă discriminare, de ceea ce înseamnă înjosirea persoanei și a ceea ce este demnitatea umană”. El susține că a căzut în baie pentru că ”nu există covoare antiderapante” și și-a fisurat o vertebră.

”Acum stau în fața Curții de Apel Alba Iulia cu dureri mari, fără corset și îndopat de medicamente. Nu am dormit deloc azi-noapte și nu cer altceva decât să nu mai fiu alungat mai rău decât un câine și călcat în picioare de către cei din cadrul Administrației Penitenciarelor, care ar trebui să respecte legea și să fie în slujba celor aflați în custodia acestora”, a spus Marian Mihalache la Curtea de Apel Alba Iulia.

Întrebat de ce dorește să fie judecat de un robot dotat cu inteligență artificială, fostul politician a răspuns că dorește transferul la penitenciarul din Aiud ”dar cu respectarea unor norme procedurale și ca acest interes să nu exceadă respectării unor principii și proceduri corecte”.

Cine e Marian Mihalache, politicianul care și-a ucis amanta în Irlanda

În ultimii ani, Marian Mihalache a deschis zeci de procese la Aiud, Deva, Gherla sau Arad, prin care a contestat sancțiunile primite sau a cerut să fie eliberat preventiv. De asemenea, el s-a plâns de prestația unor magistrați pe care i-a acuzat de purtare abuzivă sau abuz în serviciu. Un judecător de supraveghere a libertății care i-a refuzat transferul la un alt penitenciar ar fi fost acuzat că i-a transmis ”amenințări subliminale”. Mihalache s-a dovedit un ”client” dificil al instanțelor din România, fiind amendat cu suma de 3.000 de lei pentru că a folosit cuvântul ”orificiu” în loc de ”oficiu” în sala de tribunal, potrivit .

Marian Mihalache se află în spatele gratiilor din 28 ianuarie 2010, atunci când a fost arestat în Irlanda, fiind bănuit că și-a ucis fosta iubită. Loredana Pricăjan avea 35 de ani și lucra ca asistentă medicală la un spital din Dublin. Aceasta ar fi vrut să-și refacă viața și l-a anunțat pe politician că vrea să încheie relația. Mihalache s-a deplasat în Irlanda pentru a o convinge să se împace, dar în mijlocul unei crize de gelozie a ucis-o în camera de hotel.

Politicianul care cere să fie judecat de Chat GPT AI nu și-a recunoscut niciodată crima

Crima a fost considerată una pasională și extrem de violentă. În anul 2021, o echipă din Irlanda a realizat un documentar despre viața politicanului român, pornind de la povestea de dragoste încheiată tragic într-o cameră de hotel din Dublin.

„În data de 27.01.2010, s-a deplasat în Irlanda, având în bagaje două cuţite, a determinat-o pe partea vătămată P.L. să îl însoţească în camera de la Irish Management Insitute din Dublin, unde era cazat şi, pe fondul unei crize de gelozie, a suprimat viaţa victimei prin secţionarea gâtului”, se arată în materialul de urmărire penală. Trupul femeii a fost descoperit a doua zi.

Marian Mihalache nu și-a recunoscut niciodată fapta și le-a spus anchetatorilor că femeia s-a sinucis. El a fost condamnat la închisoare pe viață, sentință comutată ulterior în 25 de ani de închisoare. Sentința fostului politician expiră în august 2034, însă acesta ar putea ieși din închisoare mai devreme datorită zilelor câștigate de-a lungul perioadei de carceră.