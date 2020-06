Un polițist a fugărit un hoț pe străzile din Târgu Jiu, îmbrăcat în pijama

Un polițist a fugărit un hoț pe străzile din Târgu Jiu, fiind îmbrăcat doar în pijama, stârnind amuzamentul celor din jur.

Cu toate acestea, gestul bărbatului a fost apreciat de cei mai mulți dintre oameni, pentru că și-a sacrificat liniștea pentru a prinde un infractor.

Polițistul se afla în concediu și dormea, când a auzit strigătele unei femei. După o cursă printre blocuri, bărbatul a prins suspectul de tâlhărie.

Un hoț din Târgu Jiu a fost prins de un polițist îmbrăcat în pijama

Paradoxal, suspectul a amenințat că sună la Poliție după ce a fost prins, conform News.ro.

„Poliţist în pijamale, fugind pe străzile din Târgu-Jiu. Dacă întrebaţi cumva cine e poliţistul care a luat-o razna şi de ce, să ştiţi că Bogdan e în deplinătatea facultăţilor mintale şi nici de jogging nu este vorba. Bogdan alerga în pijamale la 6 dimineaţa prin Târgu Jiu după un bărbat care a tâlhărit o femeie în vârstă, chiar în faţa scării în care locuieşte el. Cu toate că dormea profund, bucurându-se de prima zi de concediu de odihnă, Bogdan a reacţionat la ţipetele femeii care era agresată pentru a fi deposedată de poşetă”, au explicat reprezentanții Sindicatului Europol, pe pagina oficială de Facebook.

Polițistul a reușit să-l prindă pe suspect după o cursă nebună printre blocuri și l-a predat pe mâna colegilor.

„Îl felicităm pentru solicitudine şi ne punem speranţa că nu l-a fotografiat careva în pijamale pe stradă:) Iar ca idee…poate îl recompensează şeful Poliţiei Române cu o zi în plus de concediu şi cu un salariu de lucrări de excepţie, că tot suntem în preajma bilanţului de 6 luni”, au completat sindicaliștii.

Potrivit informațiilor făcute publice de către Poliția Română, femeia jefuită era vecina polițistului.

„Imediat am sărit din pat şi m-am uitat pe geam, numai să văd cum un individ trăgea de geanta unei femei, pe care, în cele din urmă, a reuşit să o smulgă. Am ieşit repede din casă…ce haine…ce încălţăminte, aşa am fugit după el, în pajama. L-am prins destul de repede, iar replica lui când l-am ajuns din urmă a fost monumentală Sun la poliţie”, a rememorat polițistul, amuzat de situație.

