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Un polițist din Boston a făcut show la CM 2026. Aplaudat la scenă deschisă de suporteri. Video

Fotbalul se respiră în America! Un polițist din Boston a fost aplaudat de suporterii aflați în SUA pentru Campionatul Mondial după ce a ținut mai multe duble pe picior.
Iulian Stoica
14.06.2026 | 18:14
Un politist din Boston a facut show la CM 2026 Aplaudat la scena deschisa de suporteri Video
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Fotbalul a pus stăpânire pe America! Un polițist din Boston, aplaudat la scenă deschisă de suporteri. Foto: Colaj Fanatik / Profi Media
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Campionatul Mondial de Fotbal se află în plină desfășurare. Turneul final se are loc în premieră în trei țări diferite: SUA, Canada și Mexic, astfel că poporul american trăiește din plin emoțiile competiției. Nu doar simplii cetățeni iau parte la acțiune, ci și autoritățile locale, un polițist impresionând o mulțime de fani.

Un polițist din Boston, aplaudat la scenă deschisă de suporterii din SUA

În orașul Boston vor avea loc nu mai puțin de 7 meciuri de la Campionatul Mondial. Cinci dueluri se vor desfășura în faza grupelor, ca mai apoi o șaisprezecime (pe 29 iunie) și un sfert de finală (9 iulie) să se desfășoare pe Gillette Stadium din Foxborough. Prima partidă a avut loc deja, Scoția învingând la limită, scor 1-0, reprezentativa din Haiti.

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Piețele din Boston au fost amenajate special pentru suporterii care nu au prins loc la meciuri, iar siguranța este asigurată de forțele de ordine. În contextul partidei dintre Haiti și Scoția, un polițist american a fost filmat în timp ce ținea „duble” pe picior. După ce a reușit mai multe jonglerii, ofițerul a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii aflați în fan-zone.

Ce meciuri vor avea loc la Boston

Prima partidă de pe Gillette Stadium din Foxborough a avut loc deja, fanii scoțieni plecând fericiți după 1-0 în fața lui Haiti. Ei bine, alte patru meciuri se vor desfășura în Boston, duelurile programate fiind din grupele C, I și L. Printre naționalele importante care vor ajunge în oraș sunt Anglia sau Franța.

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Programul partidelor de pe Gillette Stadium din Foxborough este următorul:

  • Duminică, 14 iunie: Haiti – Scoția 0-1
  • Miercuri, 17 iunie, ora 01:00: Irak – Norvegia
  • Sâmbătă, 20 iunie, ora 01:00: Scoția – Maroc
  • Marți, 23 iunie, ora 23:00: Anglia – Ghana
  • Vineri, 26 iunie, ora 22:00: Norvegia – Franța
  • Șaisprezecime de finală, 29 iunie
  • Sfert de finală, 9 iulie
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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