Un polițist din Mureș s-a ales cu ordin de restricție. Este acuzat că și-a amenințat iubita în repetate rânduri

Ordin de restricție pentru un polițist din Mureș. Partenera sa în vârstă de 18 ani a depus plângere, susținând că în ultimele luni a fost amenințată de nenumărate ori.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 19:05
Un politist din Mures sa ales cu ordin de restrictie Este acuzat ca sia amenintat iubita in repetate randuri
Ordin de restricție pentru un polițist din Mureș care și-a abuzat iubita. Sursa foto: Freepik

Un polițist din Mureș s-a ales cu ordin de restricție pe numele său. Bărbatul este acuzat că obișnuia să își agreseze iubita în vârstă de 18 ani. După ce tânăra a depus plângere, polițistul este acum cercetat de către colegii săi.

Ordin de restricție pentru un polițist din Mureș

Un polițist din județul Mureș a fost acuzat de către iubita sa, care a susține că a fost bruscată și amenințată în repetate rânduri. Tânăra a decis să se prezinte la Poliția din Sovata, acolo unde a depus plângere împotriva partenerului său, polițist de meserie. Din plângerea depusă de tânără reiese că în ultimele două luni, bărbatul a agresat-o de mai mult ori.

Acuzatul este polițist în cadrul IPJ Mureș, iar acum este cercetat de către colegii săi. În urma plângerii, a fost întocmit un raport de evaluarea a riscului, care a ieșit pozitiv. Astfel, iubitul tinerei de 18 ani s-a ales cu un ordin de restricție emis pe numele său, pentru o perioadă de 5 zile. Iubita polițistului a refuzat monitorizarea electronică.

„A fost întocmit dosar penal pentru violenţă în familie, urmând ca după realizarea circuitului administrativ cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara, acesta să fie preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale pentru continuarea cercetărilor şi stabilirea cu exactitate a stării de fapt.”, precizează IPJ Mureş într-un comunicat.

România, pe locul 4 la nivelul UE în ceea ce privește violența domestică

În paralel, IPJ Mureș a demarat și cercetări interne, precizând că instituția se delimitează de orice comportament care contravine statului legal, dar și statutului de polițist. Chiar dacă acuzatul este polițist în cadrul IPJ Mureș, colegii săi care îl cercetează acum au declarat că vor lua toate măsurile care se impun și care sunt prevăzute de lege.

„Facem precizarea că instituţia noastră se delimitează ferm de orice comportament care contravine statutului de poliţist şi cadrului legal. Indiferent de calitatea persoanei implicate, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Sesizarea este tratată cu maximă obiectivitate, instituţia fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete şi luarea măsurilor care se impun.”, a mai precizat IPJ Mureş.

În România, fenomenul violenței domestice a înregistrat o creștere alarmantă. În primele șase luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 61.000 de cazuri și cel puțin 31 de femei au fost ucise în femicid. Un studiu întocmit de Eurostat în 2024, plasează România pe locul 4 la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește violența asupra femeilor în familie.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
