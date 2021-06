Un polițist din SUA care promova mesaje anti-vaccin a fost răpus de Covid-19. Avea 33 de ani

Un ajutor de șerif din SUA, anti-vaccinist declarat, a murit din cauza Covid-19. Decesul său a survenit la scurt timp după ce a promovat mai multe mesaje în online contra utilității serului.

Daniel Trujillo, în vârstă de 33 de ani, adjunctul unui șerif din Colorado, s-a infectat recent cu SARS-CoV-2. Aceasta a pierdut lupta cu boala la finalul lunii mai, a anunțat Departamentul Sheriff-ului din Denver.

În ultima perioadă de viață, tânărul cadru din Poliție a criticat public eficacitatea . Ironic, acesta avea să moară chiar din cauza complicațiilor Covid-19.

Căsătorit și tată a doi copii, Daniel Trujillo a încetat din viață miercurea trecută, a anunțat Departamentul Sheriff-ului din Denver.

”Cu mare tristețe, vă anunțăm că adjunctul șerifului Denver, Daniel Trujillo, în vârstă de 33 de ani, a murit aseară (n.r. miercuri, 26 mai) din cauza complicațiilor Covid-19”, a scris departamentul pe Facebook, joi dimineață, notează .

Trujillo a lucrat la centrul de detenție din centrul orașului Denver, unde un alt polițist a fost ucis de coronavirus în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Deputatul James Herrera, în vârstă de 51 de ani, a murit de Covid-19 pe 16 mai, au spus șerifii.

Pe 7 mai, Trujillo și-a schimbat imaginea de profil Facebook cu mesajul ”Am un sistem imunitar puternic”.

