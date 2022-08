Un pompier american și-a pierdut zece membri ai familiei, printre care și trei copii, într-un incendiu

Un incendiu ce a izbucnit înaintea zorilor la o casă aflată în zona rurală de est a statului Pennsylvania, a ucis zece persoane, inclusiv trei copii, iar un pompier voluntar sosit la fața locului a precizat că toate victimele fac parte din familia sa extinsă.

Zece persoane ucise în incendiu

Autoritățile au spus că investighează cauzele producerii incendiului din Nescopeck, o mică comunitate agricolă din comitetul Luzerne de-a lungul râului Susquehanna, la aproximativ 120 de mile (190 km) nord de Philadelphia. Incendiul a izbucnit în jurul orei 2:45, ora locală, potrivit poliției.

ADVERTISEMENT

Corpurile tuturor celor 10 victime au fost găsite în interiorul ruinelor. Printre morți se numărau șapte adulți cu vârste cuprinse între 18 și 79 de ani, împreună cu trei minori – doi băieți de 5 și 6 ani și o fetiță de 7 ani, potrivit poliției de stat.

Trei adulți au ieșit nevătămați, a mai .

Victimele, rude ale unui pompier

Postul local de televiziune WNEP, un afiliat ABC News, a raportat că voluntari care au răspuns apelului, identificat ca Harold Baker, a spus că are legături de familie cu toți cei care se aflau în casă.

ADVERTISEMENT

“Nu am putut intra acolo pentru a-i salva. Acesta este cel mai greu lucru care mi s-a întâmplat. Nu am putut să intru acolo să-i salvez”, a spus Baker pentru WNEP, străduindu-se să-și rețină emoțiile. „Ne-am oprit și tot locul a fost pe deplin implicat. Am încercat să intrăm în ei, dar nu a fost nicio modalitate de a intra în ei”, a continuat acesta.

Printre cei care au murit s-au numărat fiul său, fiica sa, trei nepoți, socrul său, cumnatul și cumnata, a declarat el la știrile de televiziune.

ADVERTISEMENT

„Totul este pierdut”, a spus Baker.

Acesta a mai spus că fiul său, Dale, care avea 19 ani, i-a urmat exemplul și se alăturase forțelor de pompieri.

Vecinul Mike Swank a spus WNEP că a auzit un zgomot și când s-a uitat pe fereastră, casa era deja cuprinsă de flăcări.