Un portar maghiar de 18 ani poate fi înlocuitorul lui Ter Stegen la Barcelona. Goal-keeperul german a încheiat sezonul

FC Barcelona a învins clar la Villareal, scor 5-1, dar a suferit o pierdere grea.

Ter Stegen a fost portarul echipei în ultimii zece ani

Lider în La Liga, cu șase victorii din șase posibile, Barcelona se vede pusă în fața unei probleme majore. Ter Stegen a fost portarul echipei în ultimii zece ani și rar a lipsit din prima echipă a catalanilor.

ADVERTISEMENT

Barca trebuie să-i găsească rapid înlocuitor, iar soluțiile sunt puține, deoarece perioada de transferuri s-a terminat și pe piață mai sunt doar jucători liberi de contract, care nu și-au găsit echipă.

Până să ia o decizie în privința unui eventual transfer, Hansi Flick se bazează pe serviciile lui Inaki Pena. Portarul de 25 de ani a fost rezerva lui Ter Stegen, dar nu a prins decât 17 meciuri la echipa blau-grana.

ADVERTISEMENT

Inaki Pena, prima variantă de înlocuire

El a mai apărat în sezonul trecut în perioada în care Ter Stegen a fost accidentat. În trei luni, a jucat 17 meciuri în care a primit 32 de goluri. Aproape două goluri pe meci. O cifră foarte mare. Cu el între buturi, Barça lui Xavi a încasat multe goluri. 2-4 cu Girona, 3-5 cu Villareal, 1-4 cu Real Madrid sau 2-4 cu Bilbao.

Iñaki Peña rămâne în primă fază, prima opțiune ca titular, iar Ander Astralaga și Diego Kochen ca soluții de urgență, de la echipa de tineret. Surpriza este însă un portar maghiar de 18 ani, pe care Flick l-a chemat urgent la prima echipă.

ADVERTISEMENT

Maghiarul Yaakobishvili apără în UEFA Youth League

Áron Yaakobishvili este portarul echipei Under 19 și apără poarta echipei în UEFA Youth League. Are 1,85 metri și e socotit viitorul portar al Barcelonei. Este născut la Budapesta, din tata evreu georgian și mama unguroaică.

Deși putea juca atât pentru Georgia, cât și pentru Israel, el a ales să reprezinte Ungaria. Yaakobishvili mai are un frate, Antal (20 de ani), care joacă fundaș central la Girona și a debutat la prima echipă.

ADVERTISEMENT

Pe piață sunt doar portari expirați

Pe termen mediu și lung, presa spaniolă avansează varianta aducerii unui portar cu experiență. Lista nu are însă prea multe nume atractive. , Edgar Badía (32 ani – ex Zaragoza), Loris Karius (31 ani – ex Newcastle), Jordi Masip (35 ani – ex- Valaldolid) și Tomas Vaclik (35 ani – ex Albacete) sunt câțiva dintre portarii cunoscuți în Spania care ar putea conveni Barcelonei dacă aceasta decide să aducă imediat un portar.

Odată cu deschiderea ferestrei de transfer, din iarnă, Barcelona nu ar avea restricții pentru a semna cu portarii. În afară că trebuie să păstreze limita salarială. În acest sens, clubul ar putea semna pentru 80% din ceea ce câștigă Ter Stegen fără a fi contabilizat în acest an în plafonul salarial.