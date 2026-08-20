Un portar care a fost votat cel mai atrăgător fotbalist se iubește cu o româncă. Imaginile spun totul

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Nigeria nu a ajuns la Campionatul Mondial 2026, însă un portar din această țară a devenit extrem de renumit la nivel mondial. Numele său este asociat în momentul de față cu o româncă alături de care se pare că a plecat în vacanță.

Fotbalistul celebru care are o relație cu o româncă

Maduka Okoye (26 ani) a cucerit publicul feminin în timpul desfășurării Cupei Mondiale din această vară. Portarul nu a evoluat alături de echipa națională pentru că aceasta nu s-a calificat, însă a reușit să facă furori pe rețelele de socializare. Sportivul a fost votat în mai multe sondaje drept „cel mai atrăgător fotbalist”.

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Astfel, a câștigat foarte multă popularitate în mediul online datorită aspectului fizic. Din păcate, a fost implicat și într-un dar și cu fosta parteneră de viață. Tânăra , alături de care are un copil, că a înșelat-o atât cu femei, cât și cu bărbați. Ulterior, acesta a apărut în compania unei artiste renumite.

Cântăreața Cardi B i-a fost aproape în timpul unei cine romantice, însă povestea lor de dragoste nu s-a confirmat. Acum, portarul lui Udinese a fost surprins în compania unei românce pe numele ei Dana Scîntei. Tânăra este cunoscută în spațiul online sub pseudonimul „Stellar Rhapsody” sau mai simplu simplu, „Stellar”.

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Potrivit , cei doi au fost văzuți pe aeroportul Otopeni din București. Jucătorul a fost observat în timp ce cară bagajele influenceriței, care a fost îmbrăcată cu un top negru și pantaloni mulați. Maduka Okoye s-a asortat perfect cu celebra creatoare de conținut, ceea ce înseamnă că relația amoroasă nu este tocmai nouă.

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În momentul de față, ei nu se urmăresc reciproc pe Instagram, dar au dat de înțeles că sunt împreună. Tânăra a publicat o filmare scurtă în care se vede mâna unui bărbat cu multe tatuaje. Cei aproximativ 200.000 de internauți de pe pagina sa au asosciat imediat fotografiile cu Maduka Okoye, pozele spunând totul.

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Cine este românca cu care se iubește sportivul nigerian

Dana Scîntei are o comunitate mică, dar unită pe social media. Tânăra a devenit cunoscută datorită pasiunii sale pentru online și zona trap/urban. Ea merge frecvent la concerte și festivaluri, dar celebritatea a venit odată cu relația cu trapperul Azteca, pe numele real Andrew-Edward Nedelcu. Cei doi au fost împreună multă vreme.

În 2019 au fost prezentați pentru prima oară drept un cuplu. Din păcate, drumurile lor s-au separat de curând, chiar anul acesta. Anunțul despărțirii a fost făcut prin intermediul unui mesaj. Artistul a spus că legătura s-a consumat, ceea ce înseamnă că nu a existat un scandal. Ruptura de la finalul lunii martie a luat prin surprindere multe persoane.

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De când s-a despărțit de trapper vedeta a preferat să fie discretă. Cu toate acestea, de curând și-a schimbat atitudinea. Bruneta a început să îi lase like-uri la postări celebrului portar nigerian. Acest lucru demonstrează că Dana are un interes pentru fotbalist, apariția din aeroport confirmând că relația a trecut la nivelul următor.