Scandal media. Un post românesc de radio, sancționat de CNA pentru că “a pus la îndoială democrația din SUA!” Cozmin Gușă acuză “poliția gândirii”, Mircea Toma explică somația publică. Document exclusiv

La prima vedere, hitul trupei Paraziții, „Jos cenzura”, ar fi putut reveni la modă, într-o țară membră UE. Cu toate acestea, emisiunea în care Gușă (în calitate de moderator) și Severin au opinat asupra situației politice din SUA a trezit controverse. În orice democrație, cuvântul „cenzură” poate căpăta mai multe interpretări și poate deveni sursa unor polemici, dar, în același timp, normele CNA specifică clar care este rolul moderatorului. Totul a plecat de la postarea lui de pe un site de socializare, care citează site-ul „paginademedia.ro”.

Știrea a fost publicată vineri și spune așa: „CNA. Cozmin Gușă, fostul patron al Realitatea Plus, a atras o somație publică pentru Gold FM, post de radio deținut de fiul său, Cosmin Gușă. Cozmin Gușă a pus la îndoială democrația din America, în cadrul emisiunii „Ce-i în Gușă și-n căpușă”. Membrii CNA au analizat ediția emisiunii din 10 iunie 2021, în care a fost invitat Adrian Severin, fost europarlamentar. Concluzia forului: „lipsă de obiectivitate din partea moderatorului Cozmin Gușă”.

Postarea lui Cozmin Gușă a continuat: „Subiectul emisiunii: analiză cu sinteze privind primul turneu european din mandat al președintelui american Joe Biden, turneu început pe 10 iunie. Somația publică a fost propusă de Mircea Toma, pe motiv că a fost „lipsă de obiectivitate”, în cadrul dezbaterilor din emisiune. Șapte membri au votat somația, iar Monica Gubernat a fost împotrivă”.

Cozmin Gușă, somat de CNA, în duel cu Mircea Toma. Acuzații reciproce și un proces!

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 august 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 5505/14.06.2021, precum şi raportul de monitorizare prezentat de Direcţia Control – Serviciul Inspecție cu privire la ediţia din 10.06.2021 a emisiunii Ce-i în Gușă și-n căpușă difuzată de postul de radio GOLD FM. În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolului 64 alin. (1) lit (a) și (b), din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Cităm din regulamentul CNA: „Art. 64 (1) – În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”

Inițial, Cozmin Gușă a glumit, menționând în debutul postării sale că CNA-ul ar fi fost sesizat în urma unei reclamații făcute de însuși Joe Biden. Ulterior, a argumentat: „Gluma din titlu, cu Biden ce-ar fi sesizat CNA-ul, am folosit-o pentru ca să subliniez mai bine că nici nu știm cine a reclamat Gold FM, nici n-am fost chemat să argumentez de ce aș crede că eu și Adrian Severin am fost obiectivi, dar mai ales ca să subliniez mai bine faptul că în SUA nu doar multe mijloace de presă, dar și foarte mulți americani pun la îndoială în mod public democrația din statul unde trăiesc și muncesc”.

În continuare, Gușă a vorbit despre Amendamentul 1 din Constituția americană, care prevede dreptul la libera exprimare. Cozmin Gușă, fost consultant politic, actualmente analist, consideră că și acum americanii cred că alegerile de anul trecut au fost fraudate în favoarea lui Joe Biden și că pun la îndoială democrația din SUA, considerând că fundamentul acesteia sunt alegerile libere și corecte.

Guşă: „America a fost importantă cât timp emitea democrație”

De altfel, în cadrul emisiunii, Cozmin Gușă, în calitate de moderator, a afirmat: „America a fost extrem de importantă atâta timp cât emitea democrație. Ultimii ani și mai ales anul 2020 ne-au convins pe mulți că, în formele ei de alegeri libere sau de libertate de expresie nu a mai corespuns democrației definite de americani, pentru că n-au mai existat nici alegeri libere, nici libertate de expresie”.

De asemenea, în altă ordine de idei, moderatorul Cozmin Gușă a spus că „NATO a trăit în mizerie”.

Despre sancțiunile aplicate de CNA au curs, de-a lungul vremii, râuri de cerneală. Situația de față devine specială în momentul în care, dincolo de speța respectivă, aceea a posibilei infracțiuni mediatice, Cozmin Gușă a reclamat, mai mult sau mai puțin voalat, o comandă politică.

„Dacă gândiți mai departe și-n acest spirit, o să vă convingeți că nu-i de glumă, totuși, acest mic eveniment din viața unui radio liber. Poate va fi preludiul unor viitoare mari excese și împotriva altor entități mass-media”, a continuat Gușă, pe pagina sa de internet.

CNA reclamă atacurile la adresa democrației americane și la adresa NATO, care ar fi „trădat” Ucraina

În Decizia numărul 220 a CNA, la capitolul „Aspecte reclamante”, se menționează: „În Statele Unite nu mai există nici democrație, nici libertate de expresie. Este o lipsă acută de specialiști geostrategici, la americani. Întâlnirea Grupului G7 din Anglia nu are nicio relevanță, atâta timp cât China nu este printre țările participante. Summitul NATO este, de fapt, un summit SUA plus NATO, prezentându-se o așa zisă ruptură între SUA și NATO, când de fapt este exact invers, președintele Biden fiind promotorul unității în cadrul NATO și al creșterii importanței acestei organizații”.

„Rusia are o poziție privilegiată: Toate țările curtează Rusia (mai corect ar fi fost, probabil „toate țările sancționează Rusia” având în vedere că atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană au instituit sancțiuni împotriva Federației Ruse, în legătură cu Ucraina”, se mai specifică în comunicat.

De asemenea, în Decizia CNA este menționat și următorul aspect, reflectat în emisiunea în cauză: „La întâlnirea Biden – Putin se anunța și participarea secretarului de stat Anthony Blinken. Dacă va participa și Lavrov (omologul lui Blinken), va fi un mare dezechilibru în favoarea Rusiei. Mesajul aici era că America (Biden + Blinken) este mult sub nivelul Rusiei (Putin + Lavrov)”.

„Occidentul (NATO) a trădat Ucraina în conflictul cu Federația Rusă; Această afirmație a fost întărită spre final, când dl. Severin a anunțat, ca știre de ultimă oră, faptul că UEFA a decis ca Ucraina să nu mai poată folosi la Euro 2020, tricouri care au inscripționate pe ele harta țării cuprinzând și Crimeea; această știre a fost dublu manipulată”, se mai arată în comunicat.

În textul publicat pe site-ul oficial al CNA, se menționează: „De asemenea, modul în care dl. Cozmin Gușă, în calitate de moderator, a perceput și prezentat perspectiva sa personală, convingerile sale cu privire la alegerile din Statele Unite ale Americii, la respectarea libertății de exprimare în America în „ultimii ani și mai ales 2020” au fost de natură să afecteze dreptul la informare a publicului, în condițiile în care opiniile sale au fost lipsite de obiectivitate fiind prezentate publicului și susținute ca o stare de fapt, o concluzie a unei analize, cu valoare de informație certă, situație de natură să contravină dispozițiilor legale și să afecteze dreptul publicului la informare corectă, prin lipsa de imparțialitate și de bună credință”.

FANATIK a încercat să facă lumină în acest caz, în primul rând, datorită faptului că libertatea presei este un subiect sensibil, iar în al doilea rând, din respect față de cititori și de opinia publică. Au rezultat două interviuri în exclusivitate, care pot lămuri lucrurile în această situaţie.

Mircea Toma: “Subiectul este lipsa de echilibru a moderatorului. Eu să-i reprezint interesele lui George Soros? Aberații propagandistice….”

Primul nostru intervievat a fost sociologul și psihologul Mircea Toma, membru al CNA, despre care Cozmin Gușă susține că a fost principalul „artizan” al respectivei somații.

Domnule Toma, ce reprezintă și va reprezenta motivația „lipsă de obiectivitate, din partea moderatorului Cozmin Gușă”?

– Dacă vorbim despre viitoare interdicții, este o interpretare puțin distorsionată. Nu există nicio interdicție, ci este vorba despre o somație pentru lipsa de echilibru. A fost o emisiune în care moderatorul și invitatul s-au întrecut unul pe celălalt în susținerea unei teorii, fără a oferi spațiu pentru contraargumente. Principalul „defect” este că moderatorul nu a fost… moderator. S-a lansat în propriile sale considerații. Între ele există câteva enunțuri care, într-adevăr, ating un articol din Codul Audiovizualului, în care astfel de atitudini sunt sancționabile.

De ce ați recurs la această măsură acum, în condițiile în care, de ani buni, există multe posturi TV folosesc aceeași politică, a „moderatorului – opinant”?

– A spus cineva că n-o vor încasa și ei? Noi judecăm sesizările făcute de terți. Subiectul este lipsa de echilibru a moderatorului. Nu menajăm pe nimeni. Ai văzut ce amendă am dat postului Antena 1? Eu am propus 200.000 de lei pentru „Acces direct”, emisiunea în care o femeie a fost amenințată cu moartea, în direct, iar moderatorul și invitații săi au râs, spunând că „așa e la români, așa se manifestă dragostea”, iar ulterior femeia respectivă a fost omorâtă, după două luni de la difuzarea emisiunii.

Și cum a rămas cu amenda?

– Deși eu am propus suma de 200.000, s-au dat 150.000…

Contează o diferență de 50.000 în cazul unei doamne care a fost ucisă?

– Acea emisiune va primi amenzi în serie, până când va intra într-un regim normal. Trebuie să ajungem „la zi” cu emisiunile, pentru a aplica principiile europene. Acela va fi momentul în care se va schimba atmosfera. Altfel, orice amendă meteorică nu ajută.

Sunteți puși pe treabă…

– Au fost trei luni de pauză, până când Parlamentul a votat noua componență a CNA-ului și s-au strâns sute de reclamații, de sesizări și de auto-sesizări, care au ordinea lor.

Inclusiv „cazul Gușă”….

– Da. Nu știu cine a datat-o în luna iunie, dar noi am ajuns cu verificările abia la începutul lunii martie…

Nu ne-ați lămurit cu situația celorlalte posturi, mai ales cele TV…

– Sunt multe persoane care reclamă Antena 3 și România TV. Evident că și acolo vom interveni. Nu menajăm pe nimeni, iar eu nu vreau să merg pe principiul „ba pe a mă-tii”. Evident că vom pedepsi fapta, indiferent de numele postului de televiziune.

Ați putea fi acuzat că în umbra acestei somații s-ar putea ascunde interesele miliardarului George Soros?

– Pe bune? Ar fi aberant! Poate interesele soției lui Soros, sau ale spiritului său… Sunt aberații propagandistice, de tipul celei pe care o folosește, cu mult succes, Viktor Orban, în Ungaria. Acolo s-au câștigat alegerile, prezentându-l pe Soros drept monstrul care atacă Ungaria. Este hilar, dar se pare că mulți oameni au căzut în această plasă. Te întreb eu, cum ar putea interveni Soros?

Prin cercurile de influență, simplu…

– Ei, așa era acuzat Coposu pe vremuri, că pune totul la cale, și când ningea și când era furtună…

Cozmin Gușă: “CNA a cenzurat opiniile unor specialiști. Este foarte grav ce se întâmplă privind libertatea presei”

Moderatorul Cozmin Gușă și-a apărat cauza. După părerea sa, CNA a greșit în cazul său, pentru motivul că ar cenzura opiniile unor specialiști.

Domnule Gușă, potrivit CNA, v-ați „lansat în propriile considerațiuni”, deși erați moderatorul unei emisiuni. Sunteți acuzat de lipsa echilibrului jurnalistic…

– Problemele se înscriu în două categorii. Prima, mai puțin gravă, este legată de faptul că, din punct de vedere tehnic, CNA nu a anunțat că vor discuta cazul nostru și nici nu m-au chemat să le explic argumentele, așa cum se procedează în mod normal. În al doilea rând, ceea ce este și mai grav, ei cenzurează opiniile unor specialiști. Eu sunt geopolitician, Adrian Severin este geopolitician… Din nefericire pentru ei, nimeni de la CNA n-ar putea să ne arbitreze. Adrian a scris câteva cărți, iar eu am scris vreo trei…

Îi desconsiderați pe membrii CNA sau se întrevede doar un spirit… elitist?

– Eu realizez această emisiune pentru un public select și discut cu oameni de valoare, care știu ce vorbesc. Nu-i chem ca să-i contrez. Dacă nu sunt de acord cu un argument, le explic că nu sunt de acord… Eu nu am invitat „politicieni”, ci oameni. Ce spune Mircea Toma face parte din arsenalul unei gândiri cu premeditare proastă, pentru că invitații mei sunt oameni care emit tradițional pentru poporul român. Invitații mei permanenți sunt Ion Cristoiu, Sorin Roșca Stănescu, Adrian Severin, Marius Ghilezan și Vasile Dâncu. Ultimul, chiar dacă este om politic, participă la emisiuni grație calității sale de sociolog și de politolog.

Și totuși?…

– Îmi provoc invitații, ei mă provoacă pe mine, pentru a reacționa în folosul publicului. Fițele pe care le-a făcut Mircea Toma ascund altceva.

Adică?

– Habar n-am! Vreo dușmănie, deși n-am avut, niciodată, nimic cu el.

Totuși, nu ne-am lămurit. Ce legătură are geopoliticianul cu moderatorul?

– Este foarte greu să nu fiu geopolitician și doar moderator. Este foarte greu să nu fii geopolitician și să faci emisiuni pe teme de geopolitică, pentru că n-ai știi ce să întrebi. Spre exemplu, dacă am discuta despre substratul retragerii americane din Afghanistan, nu ajunge să fii doar un simplu jurnalist de politică externă. Practic, nu fac emisiuni în care eu sunt doar moderator. Aș fi moderator dacă aș discuta cu oameni politici și nu am vorbi despre idei sau despre cărți. De unde să scoatem idei, dacă nu producem discuții calitative? Să chem doi proști, ca să se certe unul cu altul, iar eu să am grijă de ei ca să fac rating? Nu, nu mă interesează! Eu vreau să fac rating pentru acea categorie atentă la o discuție așezată, în care se construiește.

Dar există niște norme…

– Aşa e, dar ei nu au încadrat bine emisiunea mea. Dacă se gândeau că subiectul democrației în America este discutat de specialiștii din SUA, care sunt foarte îngrijorați, ar fi fost altă poveste. Acolo, subiectul legat de pierderea democrației este aprofundat de dimineața, până seara. Membrii CNA nu sunt informați…

Problema era legată de faptul că dumneavoastră, ca moderator, erați în asentimentul invitatului, ba mai mult…

– Da! Sunt în asentimentul interlocutorului! N-avem voie să interogăm decât interlocutori cu care ne aflăm în opoziție? Eu nu i-am dat apă la moară lui Adrian Severin, pentru că era ideea mea. El mi-a dat mie apă la moară. Eu sunt promotorul ideilor și o spun în calitate de bursier al statului american. Sunt recunoscător că mi s-a oferit o bursă, nu ca lui Cîțu, care, cică și-ar fi plătit-o…

Legat de comentariile dumneavoastră, referitoare la politica americană, s-a vorbit despre faptul că sunteți foarte apropiat de Rusia…

– Ce bine ar fi! Mi-aș dori! Dar acest „substrat” nu ar putea fi speculat decât în situația în care Mircea Toma ar fi omul lui Florian Coldea. Singura persoană care a susținut că aș fi omul rușilor și a avut scopul său precis a fost Florian Coldea. Povestea asta seamănă cu schema lui Cîțu, cu Eugen Teodorovici, când l-a făcut spion rus. Și acum, merge la tribunal… Nu-i nimic, mai sunt diverși ONG-iști, care, atunci când n-au argumente în fața mea, recurg la această poveste.

Revenim la deja celebra emisiune cu Adrian Severin?

– Absurdul situației vine de la petent. Nici măcar nu știm cine a depus reclamația. Nu cred că a venit din partea Ambasadei SUA, pentru că, repet, în America, aceste discuții sunt la ordinea zilei. Chestiile astea, cu „anonimele” pe care trebuie să le discutăm, fără să-l chemăm acolo pe împricinat – și apropo, puteau să-l invite pe fiul meu, că el este patronul postului de radio – îmi sună prost. Atenție, nu-mi sună prost în privința mea, ci este deranjant ca emisiunile să fie analizate într-un mod răuvoitor. Eu sunt doctor în geopolitică, iar Adrian Severin este specialist în același domeniu. Dacă ne iau în discuție și ne penalizează, asta înseamnă „poliția gândirii”!

Cum rămâne cu lipsa echilibrului jurnalistic?

– Dacă mă judecau pentru lipsa mea de echilibru, în general vorbind, era una. Dar, ei m-au judecat pentru că pun la îndoială democrația din America. Așa scrie în rezoluție…

Din această încurcătură nu putem ieși…

– Ba putem ieși! Chiar acum, avocații mei studiază textul apărut în media, așteptăm ca decizia să fie redactată…

Postul de radio incriminat a depus cerere de revocare a deciziei CNA

Marţi, Cozmin Gușă a anunțat pe un site de socializare, că postul de radio Gold FM a depus o cerere de revocare a deciziei CNA. Cităm: „Sancțiunea primită din partea CNA nu este gravă (somație publică), sensul acesteia însă crează cadrul unei operațiuni de cenzură, iar felul în care este motivată încalcă chiar Constituția. Pot lăsa deoparte lipsa crasă de expertiză în domeniul geopoliticii a celor ce-au pregătit referatul de sancționare, dar aș aștepta scuze de la membri CNA, cei care ne-au scos la tablă prin votul lor pe mine și pe Adrian Severin, pe o speță unde pot fi cel mult ascultători sau cititori avizați ai raționamentelor noastre”.

„Fiind hârșit în jocurile subterane pregătite împotriva incomozilor din diverse perioade, eu interpretez operațiunea CNA ca fiind de natură să timoreze exprimarea critică la adresa exceselor puterii, pe care eu împreună cu invitații mei o practicăm cotidian la GOLD FM”, a adăugat Cozmin Gușă.

În document se mai arată: „În această după-masă, luând notă de ilegalitatea demersului CNA, GOLD FM a contestat decizia de sancționare, urmând ca, în cazul în care comanda va fi de ignorare a acțiunii noastre, să ne adresăm justiției”.

Mircea Toma și Cozmin Gușă, doi specialiști „cum laude”, „față cu reacțiunea”

Mircea Toma este psiholog, jurnalist, fost profesor universitar la Școala Superioară de Jurnalistică și unul dintre fondatorii „Academiei Cațavencu”. Este președintele Agenției de Monitorizare a Presei și președinte al Asociației Pentru Conservarea Ariilor Protejate Biocultural Salvați Vama Veche. Deține doctoratul în psihologie și este expert în mass-media.

Cozmin Gușă este fost politician, exclus în anul 2019 din rândurile PSD. Este specialist în geopolitică și realizator radio, dar, în același timp este cunoscut drept un maestru al gestionării campaniilor electorale. În anul 2004, a fost directorul de campanie al lui Traian Băsescu, în cursa pentru președinția României. A fost deputat, dar a lucrat și în postura de consilier al milionarului basarabean Vlad Plahotniuc, al lui Mircea Geoană, Traian Băsescu, Adrian Năstase și Marian Vanghelie.