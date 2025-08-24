Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta, de fapt

Livratorii demonstrează că sunt și profesioniști, nu doar aruncă pachetele la ușile oamenilor. Dovada o reprezintă un poștaș din India care este numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Care este, de fapt, pe care l-a făcut.

ADVERTISEMENT

Poștaș din India, numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate

Un poștaș indian este supranumit de comunitate drept un „erou al rufelor”. Bărbatul pe numele său Tejinder Singh a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce făcea o livrare la o adresă din suburbiile orașului Logan, la sud de Brisbane, Australia.

Lucrătorul a primit această titulatură datorită unei fapte de amabilitate. Nu a trecut cu vederea că se înnorase și ploaia nu mai avea mult până când urma să apară. Așadar, nu a stat pe gânduri când a văzut hainele întinse la uscat.

ADVERTISEMENT

A pus la ușa casei pachetul pe care-l avea în mână și s-a întors să ia rufele de pe sârmă. Le-a pus la adăpost, astfel încât să nu fie udate de picăturile de ploaie. Gestul său a fost ulterior publicat de către proprietara locuinței, Verrity Wandel.

Femeia a rămas complet uimită când a văzut ce a făcut poștașul din India. Actul bărbatului a devenit viral extrem de repede, povestea fiind preluată mai apoi de presa din țara de origine a poștașului. O publicație l-a numit pe acesta „erou al rufelor”.

ADVERTISEMENT

„Fapta asta e una la un milion. Am crezut că mă întorc acasă și găsesc rufele ude leoarcă, dar NU”, a scris proprietara casei, pe rețelele de socializare, unde a primit numeroase aprecieri și mesaje.

ADVERTISEMENT

De ce poștașul din India a adunat rufele

Verrity Wandel și poștașul din India au ajuns în atenția emisiunilor de televiziune. Au apărut pe mai multe posturi TV, unde le-au dezvăluit telespectatorilor cum s-au desfășurat evenimentele din ziua respectivă.

„Am avut doar viziuni cu rufele mele înfășurate în jurul sforii sau pierdute în grădină, iar când am intrat cu mașina nu era nicio rufe pe sfoară. Și m-am gândit: «Ce ciudat»”, a declarat femeia pentru 9 News, relatează .

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce a adunat rufele de la uscat, poștașul din India a părut nedumerit. A recunoscut că gestul său de atenție a avut loc pur și simplu. I-a luat mai puțin de un minut să strângă cearșafurile care riscau să fie udate de ploaie.

Bărbatul face parte din comunitate sikh din Brisbane. În plus, este o prezență constantă la templul local, unde este cunoscut pentru actele sale de slujire în conformitate cu credința sa. Așadar, fapta sa nu este una care trebuie înțeleasă greșit.

„Ar trebui să fim o lume mai bună”

„Când am văzut acest act am știut că nu o făcea pentru publicitate sau ceva de genul acesta, pur și simplu așa este. Ar trebui să fim o lume mai bună. Dacă ai ocazia să faci un act total altruist, fă-o, nu te gândi la asta.

Salută pe cineva. Zâmbește-i cuiva. Asta face diferența”, a mai spus femeia care a postat în mediul virtual filmarea cu poștașul care îi strânge rufele de pe sârmă. Bărbatul a fost antreprenor timp de 4 ani, înainte de avea meseria din prezent.

a fost aclamat drept erou, cu toate că unii oameni au crezut că este vorba de o strategie de marketing. Acuzațiile au plecat de la faptul că poșta din Australia s-a confruntat cu pierderi financiare în ultimii ani.

Aceste pierderi au fost puse pe fondul scăderii numărului de scrisori trimise și al concurenței din partea companiilor de curierat. Cu toate acestea, indianul susține că gestul său nu are nicio legătură cu compania la care lucrează.