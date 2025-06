Un președinte de club din fotbalul românesc a câștigat peste 200.000 de euro la Loto! Care este secretul său

Un președinte de club care activează în fotbalul românesc a câștigat în ultimii doi ani și jumătate aproximativ 220.000 de euro la Loto. Este vorba despre Robert Gherghe, oficial la . Acesta a vorbit despre pasiunea sa pentru loterie și a dezvăluit în ce context a câștigat sumele importante.

În declarația de avere a lui Robert Gherghe pe anul 2024 apare o sumă foarte mare, mai exact 623.954 lei, sursa indicată pentru aceasta fiind „Loto Polonia”. Președintele lui FC Voluntari a vorbit despre acest aspect și a dezvăluit că a câștigat o sumă importantă la Loto și în 2025.

„Apare în declarația de avere pe 2024, dar am câștigat-o în 2023, știu și data exactă, 6 aprilie, chiar și ora, 23:00. Și anul acesta, pe 13 februarie, la prânz, am dat iarăși lovitura: 490.000 de lei. Am jucat, așa cum joc aproape de fiecare dată, 6 numere, am pus 70 de lei, iar cota era de 7.000”, a declarat oficialul ilfovenilor pentru .

„Joc aceleași 6 numere mereu”

Loteria din Polonia este disponibilă în România prin intermediul aplicațiilor de pariuri și de jocuri de noroc. Formatul din această țară este diferit față de cel folosit în România, la Loto 6/49. Există două extrageri în fiecare zi, iar în cadrul acestora se extrag 20 de numere între 1 și 80. Se poate paria chiar și pe un singur număr, dar cota devine din ce în ce mai mare pentru fiecare număr adăugat.

„Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele.

Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, a afirmat Gherghe. Conform sursei menționate, numerele jucate de președintele executiv al Voluntariului pe biletul câştigător din acest an sunt 15, 20, 33, 60, 65 şi 66.

„La noi în țară n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel”

, a făcut și o comparație între loteria din Polonia și cea din România. Acesta a recunoscut că sumele câștigate în țara noastră nu se compară cu cele din străinătate.

„La Loto de la noi din țară joc de 30 de ani și n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel, ca la Loto Polonia. Am luat o singură dată vreo 20.000 de lei. Nu joc sume mari, e o pasiune a mea, dar doar pentru Loto, deloc pentru casino, păcănele sau pariuri.

Mi-am și impus pe cont o limită maximă de 500 de lei pe zi, peste care n-aș putea să joc, fiindcă nu m-ar lăsa sistemul, dar oricum n-am ajuns niciodată să joc atât într-o zi, doar preventiv am pus-o”, a transmis Robert Gherghe.