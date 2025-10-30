Un președinte de federație acuză după ce Senatul a aprobat schimbările la Legea Sportului: „Vor să şmecherească Recursul! Steaua, Dinamo, Rapid trebuie date afară din federaţiile naţionale”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile, Senatul a aprobat modificările pentru Legea Sportului, care urmează să intre în dezbatere la Comisia pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților, acolo unde are mari şanse de a fi admisă.

Ştefan Popescu, acuze după schimbările de la Legea Sportului: „Oamenii au fost loviţi la interes”

Una dintre schimbările din Legea Sportului elimină obligaţia ca modificările de acte constitutive, afilierea şi dezafilierea membrilor şi altele să fie legalizate în urma unui aviz al Tribunalului, cum prevede legislaţia după Recursul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 19/2023.

Ştefan Popescu, preşedintele Federaţiei Române de Pescuit Sportiv şi omul care a atras atenţia public că majoritatea federaţiilor naţionale funcţionează în ilegalitate, acuză că modificările propuse la Legea Sportului sunt o manieră de a „şmecheri” Recursul elaborat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Contactat de FANATIK, Ştefan Popescu a dezvăluit că a trimis o adresă către Camera Deputaţilor prin care susţine că proiectul de lege este neconstituțional în ansamblul său şi este o cale prin care cluburile sportive să fie menţinute în continuare ca fiind de drept public:

„Este o situaţie foarte clară, nu e ambiguă. Dar, oamenii au fost loviţi la interes şi trebuie să dea afară cluburile de drept public. Este obligatoriu conform legii, după decizia Înaltei Curte de Casaţie Justiţie din 2023.

Ce vor să facă acum? Au dat modificarea la Legea Sportului prin care au completat articolul 35 cu nişte prevederi aiurea. Dar alea nu pot să facă derogare prin Legea Sportului. Şi modificările nu au niciun efect asupra instanţelor judecată. De ce?

Odată publicat în Monitorul Oficial, recursul (n.r. Decizia nr. 19/2023 publicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) nu poate fi eludat decât în baza articolului 18 din Codul de Procedură Civilă.

Băieţii ăştia n-au anulat nimic din articolele care au stat la baza emiterii legii, ci l-au altoit. Ele n-au efect. Dacă n-ai schimbat prevederea, pot să pui ce vrei după ele. Că ele sunt poveşti”, a dezvăluit Ştefan Popescu pentru FANATIK.

Ştefan Popescu susţine de ani buni că sportul românesc funcţionează în afara legilor. El susţine că cluburile de drept public precum Dinamo, Steaua sau Rapid trebuie date afară din toate federaţiile sportive naţionale pentru că nu sunt socotite drept asociaţii sau fundaţii:

„Ei vor prin această decizie să menţină cluburile de drept public. Steaua, Dinamo, Rapid trebuie date afară din toate federaţiile sportive naţionale pentru că sunt de drept public. Ele nu sunt socotite asociaţii şi fundaţii.

Federaţiile fiind de drept privat se supun Ordonanţei 26/2000 în baza căreia au obţinut personalitate juridică. Conform acestei ordonanţe, membrii unei federaţii nu pot fi decât asociaţii şi fundaţii de drept privat.

Ele (n.r. cluburile de drept public) nu sunt nici măcar de utilitate publică. Ea se recunoaşte prin Hotărâre de Guvern. Acum vor să o şmecherească. Dar ei n-au înţeles că dacă vor să facă norme derogatorii, trebuie să o facă în Ordonanţa de Guvern 26/2000 şi nu în Legea Sportului. Ordonanţa este lege specială, iar Legea Sportului este lege cadru”, susţine Ştefan Popescu.

Modificările din Legea Sportului, în procedură de urgenţă la Camera Deputaţilor

Modificările din Legea Sportului au fost aprobate de Senat şi au şanse mari să treacă şi prin Camera Deputaţilor. Ştefan Popescu nu se lasă şi susţine că va sesiza preşedintele României în această privinţă:

„Iniţiativa nu este sortită eşecului. A trecut de Senat, aproape de unanimitate, au băgat-o la Camera Deputaţilor în procedură de urgenţă. Am trimis aceste puncte de vedere, dar le-am trimis preventiv. Sunt sigur că vor vota în Camera Deputaţilor.

Nu vedeţi că legea asta nu are nici avizul Guvernului? În cazul în care va trece o să îi trimit o sesizare preşedintelui, să o trimită la Curtea Constituţională, am mai avut experienţe de acest gen.

Am mai sesizat de patru ori preşedintele, iar când legea a ajuns la Curte, a fost declarată neconstituţională cu majoritate de voturi. Legea nu intră în vigoare decât dacă este promulgată de preşedinte şi este publicată în Monitorul Oficial, dar ei sunt obligaţi să sesizeze Curtea Constituţională”, a spus preşedintele Federaţiei de Pescuit Sportiv.

FRF şi LPF funcţionează ilegal?! Ce spune Ştefan Popescu

Federaţia Română de Fotbal a încercat în mai multe rânduri să se alinieze deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, (decizia nr. 19 din 13 noiembrie 2023), fără succes deocamdată. Ştefan Popescu abia când vor exclude cluburile de drept public şi cluburile profesioniste:

„Federaţiile nu pot intra în legalitate în acest moment. Uitaţi-vă la Burleanu. De câte ori a făcut modificările de a intra în legalitate cu FRF, au fost respinse. Ca să o facă, trebuie să dea afară toate cluburile de drept public şi toate cluburile profesioniste.

Cluburile profesioniste nu se pot afilia la FRF pentru că sunt societăţi comerciale. Ele, conform articolului 42 din Legea Sportului trebuie să se afilieze la Liga Profesionistă de Fotbal.

Dar şi . Ar fi trebuit să se constituie ca asociaţie de persoane juridice şi au înscris-o ca federaţie”, a declarat Ştefan Popescu pentru FANATIK.