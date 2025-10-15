Un prieten al lui Mitică Dragomir a dat lovitura pe crypto: “40 de milioane de dolari a luat!”

În contextul prăbușirii pieței crypto, Dumitru Dragomir a povestit la „Profețiile lui Mitică”, emisiune marca FANATIK, că l-a sfătuit în urmă cu câteva zile pe un prieten din SUA să vândă Ethereum, cunoscuta criptomonedă. Bărbatul l-a ascultat, iar decizia i-a adus un câștig uluitor: 40 de milioane de dolari.

Declarația lui Donald Trump care a distrus piața crypto

Dialogul savuros dintre Horia Ivanovici și Mitică Dragomir a dezvăluit cum fostul șef al LPF „a nimerit-o” din nou, că piața criptomonedelor se va prăbuși și le-a recomandat oamenilor să investească în imobiliare. „Bă, vedeți că se duce în cap criptomoneda. Mergeți pe imobiliare”, a avertizat Mitică Dragomir. Ei bine, prietenul său l-a ascultat și s-a ales cu un câștig de zeci de milioane de dolari.

Din nefericire pentru investitori, se pare că Mitică Dragomir a avut dreptate. În ultimele zile, piața criptomonedelor a suferit cea mai mare scădere din istorie. Au dispărut miliarde de dolari, după ce președintele SUA, Donald Trump a anunțat noi tarife pentru importurile din China și restricții privind exportul de software critic american.

Datele News Bitcoin arată că, între 10 și 11 octombrie, capitalizarea totală a monedelor digitale a scăzut cu 7,41%, ajungând la 3,74 trilioane de dolari. În doar 24 de ore, au dispărut peste 410 miliarde de dolari din economia cripto. În doar 24 de ore, valoarea Bitcoin a scăzut cu 5,7%, iar Ethereum a pierdut 6,9%.

Din păcate, aceste schimbări i-au lovit în plin pe investitori. Cei care nu și-au vândut monedele, așa cum a procedat prietenul lui Mitică Dragomir, au suferit pierderi uriașe. De exemplu, .

9.000.000 de dolari pierduți într-o singură zi de un investitor

”Azi a fost cea mai grea zi din viața mea din punct de vedere financiar. Peste 9.000.000 de dolari AU DISPĂRUT. Instantaneu. A scrie asta e ca și cum ai deschide o rană care încă sângerează. Dar postez asta pentru că acest spațiu are nevoie de mai multă onestitate. Eram prea încrezător. Supraexpus. Și piața a făcut ce face întotdeauna, mi-a amintit cine e la putere. Nu jucam la risc, preferam mereu o ‘mișcare sigură’. Eram genul care nu poate da greș. Până când se întâmplă. O tranzacție proastă. Și, pur și simplu, 9 milioane de dolari au fost șterse în câteva secunde”, povestește acesta, pe X.

La finalul mesajului, investitorul a recunoscut cât de nemiloasă poate fi piața crypto. Potrivit acestuia, nimeni nu este de neatins, indiferent de experiență, de câte creșteri a prins sau de câte câștiguri a avut. „Piața îi umilește pe toți”, a mărturisit acesta, adăugând că ziua de 11 octombrie l-a lovit mai puternic ca oricând.

De unde a pornit prăbușirea pieței crypto

Totul a început după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat pe 10 octombrie că va aplica taxe vamale suplimentare de 100% pentru importurile din China, cel târziu de la 1 noiembrie. Măsura este un răspuns la decizia Beijingului de a introduce noi restricții privind exporturile de pământuri rare, un punct fierbinte în relațiile comerciale dintre cele două state.

Într-o postare pe propria rețea de socializare, Donald Trump a acuzat China că devine „foarte ostilă” și că încearcă „să țină lumea captivă”. El a precizat că plănuia să se întâlnească cu președintele Xi Jinping la summitul APEC din Coreea de Sud, programat peste două săptămâni, însă acum consideră că nu mai există niciun motiv pentru această întrevedere.

„Aceasta a fost o adevărată surpriză. Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum se pare că nu mai există niciun motiv pentru asta. Multe alte contramăsuri sunt analizate în mod serios. Nu este posibil ca China să fie autorizată să ţină lumea ‘prizonieră’, dar se pare că acesta este planul lor de ceva vreme. Una dintre politicile pe care le analizăm chiar acum este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în SUA”, a scris președintele american, declarații care au provocat haos pe scena financiară, dar mai ales pe piața crypto.