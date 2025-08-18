Un primar PNL i-a oferit lui Dani Mocanu o diplomă de excelență. Manelistul tocmai a scăpat dintr-un dosar de proxenetism

Manelistul Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, iar recent, în cadrul unei serbări câmpenești, a primit o diplomă de excelență din partea unui primar PNL, eveniment care a stârnit critici în mediul virtual pentru câți bani s-au pompat pentru bairamul local.

Mocanu a avut mai multe capete de acuzare, printre care spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Curtea de Apel Ploiești a constatat, la data de 12 august 2025, că faptele pentru care trebuia să fie tras la răspundere s-au prescris. Ce-i drept, decizia vine în urma în baza unei hotărâri a Curții Constituționale a României privind prescripția, care a dus la închiderea mai multor dosare penale.

În prima instanță, Tribunalul Dâmbovița l-a condamnat pe Dani Mocanu la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, dar hotărârea nu a fost definitivă. Mocanu a mai scăpat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat în luna ianuarie 2025, iar acum a fost eliberat și de celelalte învinuiri. Vestea a fost dată chiar de interpretul de muzică de petrecere pe scenă, la concertul pe care l-a susținut recent, de Sfânta Maria, în localitatea bistrițeană Lunca Ilvei.

Cântărețul a sărbătorit vestea venită de la Curtea de Apel Ploiești în mijlocul sătenilor din Lunca Ilvei

„Am o veste bună pentru voi! Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat!”, a spus fericit și aclamat de public celebrul artist. Decizia este privită cu multe controverse, asta în condițiile în care cântărețul nu e străin de problemele cu legea. În luna aprilie 2022, Curtea de Apel Ploiești l-a condamnat definitiv la o amendă penală de 15.000 de lei, după ce în 2019 a publicat pe YouTube un videoclip considerat ofensator la adresa femeilor. Tot în același an, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce a fost implicat într-o bătaie la o benzinărie din Pitești.

În ciuda tuturor acestor probleme care atârnă de numele lui Dani Mocanu, continuă să facă furori în rândul oamenilor, fiind unul dintre artiștii căutați și iubiți de la noi. Weekend-ul trecut, Mocanu a fost cap de afiș la Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean, organizat în județul Bistrița Năsăud.

Austeritatea nu se simte la Bistrița. Zeci de mii de euro aruncați pentru prestațiile maneliștilor

Evenimentul, ajuns la cea de-a 10-a ediție, a fost finanțat dintr-un buget de 400.000 de lei, potrivit Deși festivalul ar fi trebuit să celebreze tradițiile populare, principalii invitați au fost maneliști, iar aici îi enumerăm pe Culiță Sterp și , în afară de Dani Mocanu. Alegerea lor a stârnit aprecieri, dar și multe huiduieli în mediul virtual. S-a sesizat inclusiv un deputat de Bistrița, membru POT.

Cel mai controversat moment din cadrul festivalului a fost cel în care manelistului i s-a înmânat din partea primarului Flaviu Lupan o diplomă de excelență. „E o bucurie și o onoare să primesc o diplomă de excelență din partea primarului. Gălăgia”, a spus Mocanu, răcnind, pe scena din Lunca Ilvei.

Conform documentelor de achiziție, o mare parte din bugetul destinat festivalului s-a dus către prestațiile artiștilor. 127.500 de lei au primit patru interpreți de muzică populară, 55.000 de lei s-au dus la un interpret de muzică etno și 63.500 către trei artiști de muzică dance. Pentru filmarea și difuzarea festivalului, primăria a plătit 10.000 de lei unei televiziuni locale.

Oamenii, între admirație și revoltă. Un deputat de Bistrița se arată dezgustat

„A doua diplomă din viața lui. Prima a luat-o în clasa întâi; Acestea sunt valorile! Pe banii noștri; Se pare că la Lunca Ilvei toate sunt perfecte, doar petrecerile mai lipsesc, în rest, totul e perfect; Pur și simplu nu îmi vine să cred”, sunt câteva dintre comentariile scrise pe Facebook de oamenii revoltați.

Așa cum spuneam mai sus, a comentat pe marginea acestui subiect și un parlamentar, un deputat de Bistrița. „Într-un context economic dificil, când administrațiile locale și centrale vorbesc de „austeritate”, de tăieri bugetare și de nevoia de responsabilitate fiscală, risipa de fonduri pe astfel de spectacole devine cu atât mai revoltătoare. Organizarea unor sărbători comunitare nu este în sine un lucru rău – dimpotrivă, tradițiile trebuie susținute. Însă ele trebuie gândite cu respect față de comunitate, prin promovarea valorilor locale, a artiștilor din zonă sau a tinerelor talente care ar fi putut aduce bucurie și mândrie oamenilor la costuri reduse sau chiar simbolice. Alegerea de a direcționa sume importante către un spectacol de prost gust arată nu doar lipsă de responsabilitate, ci și dispreț față de prioritățile reale ale cetățenilor.

Aceasta este realitatea administrației locale. Aici sunt banii dumneavoastră! Un asemenea mod de a gestiona resursele publice arată lipsă de viziune și responsabilitate. O comunitate are nevoie de investiții în educație, infrastructură și dezvoltarea oamenilor, nu în promovarea unor personaje controversate care nu pot reprezenta un model pentru tineri”, a scris Andrei Csillag, deputat de Bistrița.