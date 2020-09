Un primar PSD este în funcție de 31 de ani. A câștigat un nou mandat la alegerile locale din 2020

Un primar PSD este în funcție din 1989 și a câștigat un nou mandat la alegerile locale de anul acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este vorba de Gheorghiță Boţârcă. El a fost desemnat pentru a opta oară la rând primar al oraşului Topoloveni, în urma alegerilor din 27 septembrie.

Potrivit datelor provizorii, Boţârcă a fost ales de 55,09% dintre alegătorii prezenţi la urne. Acesta a obţinut 2.417 voturi, dintr-un total de 4.024.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un primar PSD a câștigat 8 mandate consecutive

Gheorghiţă Boţârcă a câştigat prin vot primul mandat la alegerile locale din 1992. Însă, el conduce Primăria Topoloveni din decembrie 1989.

S-a impus fără emoții și la alegerile locale din 2020. A colectat 2.417 voturi. Pe următoarele poziţii s-au clasat, la mare distanţă, candidaţii PNL şi USR PLUS, cu 667 şi respectiv 644 de voturi. Boțârcă a reușit să strângă o avere impresionantă în cele 3 decenii de șefie la primărie.

ADVERTISEMENT

Declarația de avere depusă în 2015:

deţine 23 de terenuri, 21 în Topoloveni (12 terenuri provin din moşteniri). În total, suprafaţa terenurilor deţinute de primarul Boţârcă se ridică la 83,6 hectare;

are o casă de 285 mp în Topoloveni;

soţia sa (Liliana) are două spaţii comerciale în oraş, care adună 152,83 mp;

primarul deţine un tractor Masey fabricat în 1954, un Suzuki Vitara şi un Fiat Punto;

valoarea conturilor în bănci se ridică la 276.516 lei;

Boţârcă şi-a împrumutat cei doi fii cu suma de 475.000 lei.

În 2020 a câștigat 77.190 lei din indemnizaţia de primar, iar din exploatații agricole peste 80.000 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un alt primar ales pentru eternitate se află în județul Neamț, comuna Bozieni. Doinel Gruzmescu este în funcție din 1990 și a candidat pentru un nou mandat anul acesta.

”Eu am incredere in dumneavoastră, pentru că vă cunosc, vă rog să aveți încredere în mine că prin experiența ce am dobandit-o în domeniul administrației publice si cu echipa locală PSD putem avea continuitate in tot ceea ce mai este de făcut , sănătoși să fim! Vă mulțumesc pentru încrederea acordată până acum, că ați fost alături de mine cu gândul sau cu fapta. Cu respect, al dumneavoastră prieten Doinel Grumezescu”, a scris Gruzmescu pe Facebook, înainte de alegeri.

ADVERTISEMENT