Ciprian Tamaş, este primarul comunei Şuletea din județul Vaslui. Omul t convins și susține că autoritățile „stresează” populația cu privire la acest subiect.

Edilul a povestit că are cunoscuți care au optat pentru imunizare și, cu toate acestea, au contactat virusul. El i-a clasificat pe cei care susțin vaccinarea drept „dușmani ai neamului românesc”

Un primar vasluian amenință guvernanții cu o răscoală, dacă oamenii vor fi obligați să se vaccineze: „Vă așteptăm cu securi și coase”

Edilul a afirmat că nu s-a vaccinat și nici nu intenționează să o facă. El a precizat că are anumite nelămuriri cu privire la modul în care au fost depistați pozitiv unii cunoscuți care optaseră pentru imunizare: „sunt surprins că am prieteni care au fost vaccinați prin lunile martie-aprilie-mai al acestui an și acum au fost diagnosticați cu Covid!”

„Concluzia?? Voi, cei care ne tot stresați să ne vaccinăm, sunteți cei mai mari dușmani ai neamului românesc!”, a subliniat edilul.

Amintim că, deși vaccinurile oferă protecție și împotriva contactării virusului, cel mai important rol al acestora este acela de a ajuta organismul să lupte cu boala. În cazul infectării, oamenii vor fi protejați în fața unei forme severe.

Primarul nu s-a oprit aici și a trecut la amenințări: „ferească-vă Dumnezeu să dați vreo ordonanță să ne obligați să ne vaccinăm!!! La fel o zic, ca și atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aștepta la fel cum îi aștepta Ștefan cel Mare pe turci…cu furcile, coasele și securile!!!”

„Nu vă jucați cu nervii noștri, cu viețile noastre și ale copiilor noștri, oameni de carton care sunteți!! Voi fi în prima linie și voi apăra drepturile tuturor celor care nu vor să se vaccineze!”, a continuat acesta.

Primarul își iubește țara și neamul și e gata să lupte cu vaccinul

Tamaș a făcut referire și la ultimele afirmații ale autorităților, doar că nu le-a înțeles în totalitate: „nu îi mai condiționați că nu îi veți mai primi la serviciu pe doctori, pe polițiști, pe militari, pe profesori și pe mulți alții, sau la școală pe elevi, dacă nu se vor vaccina!!!”

t, miercuri seară, că susține ideea ca anumitor categorii profesionale să li se impună să se vaccineze sau să se testeze, pe cheltuiala proprie. Nu a sugerat că ar impune una dintre aceste opțiuni, ci că oamenii ar trebui să aleagă singuri.

„Nu îmi este teamă de voi și nu voi ceda un centimetru…îmi iubesc țara, neamul și identitatea!!!”, și-a încheiat acesta pledoaria.

Postarea primarului a strâns multe reacții. Majoritatea oamenilor, din păcate, au arătat că îi apreciază ideile. În schimb, au fost și unii care au ironizat spusele acestuia.

„Eu zic să faci altfel, dom’ primar, tot ca Ștefănuț. Când vin ăia cu vaccinurile obligatorii, arde holdele și otrăvește fântânile. Le arăți tu lor! Ah, văd că ați făcut școala de arbitraj. Acum înțeleg de unde vă pricepeți la virusologie! I-ați prins în ofsaid, practic, pe ăștia cu vaccinuri. Bravo, dom’ primar!”, i-a transmis un internaut.