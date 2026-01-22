Un privilegiu pentru „speciali” va fi eliminat. Ce vrea să facă Guvernul cu locuințele de serviciu pentru magistrați și militari

ADVERTISEMENT

Statul român deține un număr de 1.495 de locuințe de serviciu pe care le poate pune la dispoziția magistraților, personalului auxiliar de specialitate al instanțelor, polițiștilor din Administrația Națională a Penitenciarelor, militarilor, polițiștilor și angajaților serviciilor secrete. Ele sunt destinate celor care nu dețin locuințe în localitatea în care trebuie să-și desfășoare activitatea. Ei au statut de chiriași, însă nivelul chiriei nu a mai fost actualizat din 2007.

În legislația în vigoare, există mai multe prevederi care permit acestor categorii de angajați să rămână în locuințele de serviciu și după pensionare, iar în anumite cazuri, dreptul este extins și asupra soției sau soțului supraviețuitor sau copiilor aflați în întreținere. Practic, sistemul a permis ca aceste locuințe să fie acordate pe viață, cu o chirie modică. HG 310/2007 impunea un tarif de 0,84 lei/ m² pe suprafața locuibilă, cu unele variații în plus sau minus pentru diverse tipuri de anexe sau dotări speciale, fără ca aceste tarife să treacă însă de 1,27 lei.

Singura excepție de la dreptul de a rămâne în locuință și după pensionare este valabilă pentru magistrați, dar numai pentru contractele de închiriere încheiate după 2022, când a fost adoptată Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cei cu contractele încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi, puteau rămâne în locuințele de serviciu și după pensionare.

Prevederile care vizează locuințele de serviciu erau atât de generoase încât descurajau beneficiarii să depună eforturi pentru achiziționarea unei locuințe proprii, din moment ce poți stai, de exemplu, într-un apartament de 60 de metri pătrați cu o chirie lunară în jur de 60 de lei. Astfel că ponderea pensionarilor care ocupă locuințe de serviciu este una destul de ridicată.

Câți pensionari are statul în chirie

, repartizate astfel:

-la nivelul fondului locativ al Ministerului Justiţiei și al instanţelor judecătoreşti, există un număr de 211 locuinţe de serviciu, din care 53 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite;

-la nivelul Ministerului Public, dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari, iar 8 sunt neatribuite;

-la nivelul fondului locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate există un număr de 178 locuinţe de serviciu, din care 88 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia.

și securitate națională, situația se prezintă astfel:

-la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt 662 de locuințe de serviciu din care ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia un număr de 45 locuințe de serviciu;

-la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dintr-un total de 380 de locuințe de serviciu, 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite;

-la nivelul Serviciului Român de Informaţii, există un număr de 33 locuinţe de serviciu;

-la nivelul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dintr-un total de 8 locuinţe de serviciu, una este ocupată de un cadru militar activ, 3 sunt ocupate de cadre militare în rezervă, iar 4 sunt neatribuite.

Termen de trei luni pentru evacuarea locuințelor

anulează posibilitatea angajaților din instituțiile menționate să rămână în locuințele de serviciu și după ieșirea la pensie. „Contractul de închiriere este accesoriu raportului principal de muncă/serviciu, astfel că nu se justifică ca, după încetarea raporturilor de muncă/serviciu, din orice motiv, inclusiv prin pensionare, aceste contracte să fie menţinute, urmând ca locuinţele să fie atribuite altor angajaţi ai instituţiei cu nevoi locative”, se spune în expunerea de motive a legii.

Mai mult, Executivul vrea ca noua lege să se aplice și în cazul contractelor în vigoare cu chiriași ajunși la pensie. „Contractele de închiriere în curs la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează în termen de 3 luni de la această dată. În același termen, titularii contractelor, precum și, după caz, soţul/soţia, respectiv urmaşii acestora, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să elibereze locuinţele de serviciu”, prevede proiectul de act normativ.

Iar asta nu este singura veste proastă pentru ocupanții locuințelor de serviciu. La finele lunii noiembrie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede actualizarea chiriilor din toate tipurile de locuințe deținute de stat. Actualizarea nu a mai fost făcută din 2007, deși legea prevedea că trebuie să se facă anual, în funcție de rata inflației. Prin proiectul de HG, prețul chiriei ajunge la 1,88 lei/ m² de suprafață locuibilă, iar la garaje și dotări speciale (piscină, saună, cramă ș.a.) tariful ajunge la 2,84 lei.