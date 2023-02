Un profesor a mers acasă la un elev de 11 ani și l-a bătut cu cureaua. Motivul din spatele acestei agresiuni

Este scandal uriaș la Școala Gimnazială Țuțora din județul Iași. Un elev de clasa a V-a, care locuiește într-un plasament familial, trece prin clipe extrem de dificile din cauza unui cadru didactic.

Incident grav în Iași. Elev de 11 ani, bătut cu cureaua în propria locuință de un profesor. Care a fost motivul

În urmă cu câteva zile, care predă Tehnologia Informației (T.I.C) la instituția de învățământ ieșeană. Motivul din spatele acestei agresiuni este unul neverosimil.

ADVERTISEMENT

Incidentul grav din județul Iași a fost prezentat pe larg de publicația . Scandalul are ca punct de plecare ziua de 2 februarie. La finalul unei ședințe cu părinții, asistentul maternal al copilului a fost contactat de director, care i-a spus să-l primească în vizită pe profesor. Acesta din urmă spunea că dorește neapărat să poarte o discuție cu elevul.

Odată ajunsă la locuința lui Alexandru, un copil de doar 11 ani, pe acesta cu cureaua. În scurt timp, femeia care are grijă de copil a intervenit de urgență.

ADVERTISEMENT

Ea a înștiințat rapid poliția, asistența socială, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) și primarul despre acest eveniment grav. Motivul acestei agresiuni ar fi o caricatură. Profesorul s-ar fi enervat după ce copilul l-ar fi jignit printr-un desen.

”Până să ajung eu în cameră, deja îl lovea. De față cu mine a scos cureaua de la pantaloni și a început să îl lovească. Am intervenit de urgență și i-am cerut explicații, întrebându-l dacă e normal așa ceva.

ADVERTISEMENT

Avea în telefon un desen în creion, cu un chip de om, alături de gura acestuia era desenat ceva, ca un morcov. A spus că acea caricatură a fost trimisă către direcție. Eu nu am înțeles legătura dintre desen și profesor, nu apărea nicăieri numele acestuia și nici nu semănau”, a precizat Maria Petrescu în presa locală.

Școala din Iași a încercat să mușamalizeze acest incident grav

Întrebat despre acest episod, primarul comunei a menționat reporterilor din Iași că, până în prezent, nu s-a luat vreo măsură, ba dimpotrivă. Mama copilului (n.r. asistentul său maternal) acuză școala că i-a cerut să-și retragă acuzațiile.

ADVERTISEMENT

”Mama băiețelului, adică asistentul maternal, a sesizat și poliția, am trimis și noi asistentul social după ce am auzit, însă nu s-a făcut nimic încă. Femeia chiar a fost chemată la școală și au încercat să o convingă să-și retragă plângerea de la poliție. Ea mai are în grijă doi copii și a povestit că nu i s-a mai întâmplat așa ceva”, a afirmat Cristinel Albu, primarul comunei Țuțora, conform sursei citate.