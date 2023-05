Un profesor de sport din Craiova, reținut pentru proxenetism: “Auzisem că pe vremuri a fost pește, dar ziceam ca e lumea rea”

Cosmin Constantin Marcea este un tânăr de 34 de ani care a fost reținut miercuri, 3 mai, pentru proxenetism. Bărbatul activează ca profesor de sport într-un liceu din Craiova. Oamenii legii spun că inculpatul folosea metoda “loverboy” ca să atragă fete și să le trimită la “muncă” în Germania, Italia și Norvegia. Victimele au fost forţate să ofere servicii sexuale.

Un profesor de sport din Craiova, cercetat pentru trafic de persoane

Potrivit polițiștilor doljeni, și le convingea să se prostitueze în câteva țări europene. Tânărul ar fi câștigat 70.000 de euro, profitând de naivitatea doljencelor. La momentul actual, se știe doar despre patru victime îndrăgostite și “cucerite” prin metoda “lover boy”.

„Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au reținut miercuri, 3 mai, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată (patru acte materiale).

În fapt, bărbatul este bănuit că în perioada 2013 – 2017, folosindu-se de metoda ‘lover boy’ şi speculând starea de vulnerabilitate a patru femei din județul Dolj, le-ar fi determinat pe acestea să practice prostituția în Germania, Italia şi Norvegia. Sumele de bani astfel obținute, aproximativ 70.000 de euro, au fost însușite de bărbat“, au precizat oamenii legii.

Polițiștii au efectuat perchiziții în casa proxenetului

Polițiștii doljeni au efectuat percheziții la domiciliul proxenetului. Miercuri, , iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Profesorul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Conducerea liceului în care activează profesorul Marcea a aflat din presă despre arestul acestuia. Proxenetul și-a luat liber de la muncă, spunând că are probleme personale. Directorul instituției de învățământ susține că nu a știut nimic despre activitatea criminală a cadrului didactic.

„Domnul profesor Cosmin Marcea predă Educație Fizică și Sport la noi la liceu. Este cadrul didactic suplinitor, unul dintre cei aproximativ 150 de profesori ai noștri, angajați în acest an școlar. Dumnealui are contract de muncă pe perioadă determinată încheiat cu liceul nostru, începând din anul 2017. Eu sunt director din 2021. De atunci până acum conducerea școlii nu are cunoștință de vreo faptă sau vreun conflict în care să fi fost reclamat acesta. Nimeni nu a înaintat vreo sesizare care să facă referire la vreo formă de comportament inadecvat în ceea ce îl privește. Nu am fost informat că ar fi fost reținut de politie, am aflat din spațiul public. Dumnealui s-a învoit pentru ieri şi astăzi. A motivat că are niste probleme de familie“, a afirmat Eduard Gegiu, directorul Liceului de Artă din Craiova, pentru .

Aroganțe și extravaganțe pe rețele sociale

Cosmin Marcea ducea un mod de viață extravagant și mult mai scump decât poate să-și permită un profesor. Proxenetul își etala bijuteriile, mașinile și ținutele de lux pe rețelele sociale. “Taina existenței umane nu stă în a trăi, ci a ști pentru ce trăiești”, a scris tânărul la un moment dat pe Facebook.

Colegii lui Marcea au fost șocați când au aflat despre cel de-al doilea “job” al profesorului. Unul dintre ei susține că a mai auzit despre trecutul întunecat al colegului, însă nu a crezut în veridicitatea zvonurilor.

“Auzisem că pe vremuri a fost pește, dar ziceam ca e lumea rea. Nu am crezut. Ne-am gândit că zice lumea așa pentru că înainte el a fost și top model…Cu elevii se purta bine. Nu au fost probleme din acest punct de vedere”, a menționat un cadru didactic.