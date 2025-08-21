Un profesor din Bihor a violat o elevă de 14 ani, chiar în incinta școlii. În trecut, acesta fusese condamnat pentru pornografie infantilă

Situație revoltătoare într-o comună din Bihor. Un profesor a fost reținut pentru agresiune sexuală și viol după ce a sedus o fostă elevă, în vârstă de 14 ani, și a profitat de ea în repetate rânduri. S-au întâlnit atât în afara insituției, cât și în arhiva școlii. De asemenea, acesta a fost condamnat, anterior, pentru pornografie infantilă.

Elevă de 14 ani, violată de un profesor din Bihor

Un profesor de fizică și chimie, din Curtuișeni, județul Bihor, a fost reținut pentru . Totul ar fi început în data de 2 iulie 2025, atunci când s-a întâlnit cu o fostă elevă în vârstă de 14 ani. Acesta a sedus-o, prin mesaje și atingeri nepotrivite, după care a mers chiar mai departe.

„A îmbrăţişat-o, a sărutat-o pe gură şi pe gât şi a mangâiat-o pe şolduri şi pe fese, fără ca minora să se împotrivească”, au aflat procurorii, conform . Astfel, el , lângă laboratorul de fizică-chimie, la primul etaj al clădirii, fără ca fata să se împotrivească.

Două zile mai târziu, acesta s-a întâlnit din nou cu fata, în același loc, însă a violat-o. Adolescenta s-a împotrivit, însă nu a reușit să scape din mâinile sale. „A îmbrăţişat-o (pe minoră – n.red.), a sărutat-o pe gură şi pe gât, a mangâiat-o, i-a dat jos pantalonii şi chilotul şi a penetrat-o cu degetele în vagin, împotriva voinței sale, minora împotrivindu-se prin respingerea gestului atât verbal, cât şi cu mâinile, însă fără a reuşi să-l oprească”, au transmis reprezentanții Parchetului Bihor.

Bărbatul a mai avut probleme cu legea și în trecut

Profesorul a mai avut probleme cu legea și în trecut. Acesta fusese reținut într-un dosar de pornografie infantilă, instrumentat de DIICOT Oradea. „Cel în cauză este bănuit că, în perioada decembrie 2013 – noiembrie 2014, ar fi stocat, distribuit şi pus la dispoziţie mai multe materiale pornografice cu minori, prin intermediul internetului”, preciza Poliția Bihor la data reținerii bărbatului, pe 26 noiembrie 2014, conform publicației menționate.

De asemenea, în 2016, acesta a fusese condamnat definitiv la doi ani de închisoare. Cu toate acestea, executarea pedepsei a fost suspendată pe o perioadă de trei ani. Mai mult decât atât, nu i s-a interzis să mai profeseze, astfel că s-a prezentat, în continuare, în fața elevilor. La momentul actual, profesorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi va fi dus în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Oradea, cu propunere de arestare preventivă.