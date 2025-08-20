Un proiect privind pensiile magistraților, inițiat de coaliția anterioară, a fost respins în Senat. Guvernul vine cu propria variantă în noul pachet de măsuri

Miercuri, Senatul a respins un proiect de lege care vizează pensiile de serviciu ale magistraților, pentru ca Guvernul să își poată asuma răspunderea pe reforma pensiilor speciale. Iată ce prevederi avea proiectul inițiat în urmă cu câteva luni.

Un proiect privind pensiile magistraților a fost respins în Senat. Era inițiat de coaliția anterioară

S-au înregistrat 74 de voturi “pentru”, 4 voturi “contra” și 7 abțineri. de Camera Deputaților și avea în vedere reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65%, dar și accelerarea creșterii vârstei de pensionare, în cazul magistraților, de la patru luni pe a la șase luni pe an, până când împlinesc vârsta de 65 de ani, potrivit .

Anterior, proiectul a fost respins de senatorii din Comisia de muncă și protecție socială. Nadia Cerva, senatoare SOS România, a cerut ca proiectul să fie retrimis la comisie. Propunerea a fost, însă, respinsă de plen.

Proiectul a fost respins întrucât necesită consultare publică și reglementări similare sunt elaborate de Guvern. Acest proiect a fost inițiat de Crin Antonescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025.

A fost, apoi, preluat în Parlament, în calitate de inițiatori, de către senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor şi reprezentantul minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian.

Plenul Senatului a luat act de o informare privind proiectele de lege care vizează aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului. Mai exact, este vorba despre proiectul de lege în legătură cu aprobarea OUG nr.40/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Este inclus și proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.41/2025, care vizează instituirea unor măsuri privind gestionarea investițiilor finanțate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Prevederile reformei pensiilor speciale

În proiectul Guvernului care vizează , este prevăzut ca vârsta de pensionare să crească până la 65 de ani. În plus, proiectul prevedere și introducerea unui nou plafon. Printre măsuri este inclusă și reglementarea modului de actualizare în cazul pensiilor aflate în plată.

Sunt mai multe măsuri incluse în al doilea pachet de reforme ale Guvernului. Printre acestea se numără și impunerea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani. O altă măsură este limitarea cuantumului pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate, înainte de data pensionării, fiind vizați magistrații.

Săptămâna viitoare, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlamentul pentru al doilea pachet de măsuri fiscale, potrivit . AUR a anunțat că va depune, în acest caz, o nouă moțiune de cenzură. În noul pachet de măsuri se regăsesc mai multe reforme. Unele dintre ele vizează sănătatea, dar există și măsuri fiscale.