Un psihiatru dezminte diagnosticul pus lui Nicușor Dan pe TikTok. ”Circulă un fake news ordinar”

Ce este acest sindrom Asperger? Conform site-ului , acest sindrom este considerat ”o tulburare de dezvoltare acută și se numără printre tulburările din sfera autismului. Afecțiunea poartă numele medicului austriac Hans Asperger care, în anul 1944, a descris patru băieți ca fiind autiști”.

Un psihiatru dezminte diagnosticul pus lui Nicușor Dan pe TikTok

Pe scurt, o formă de autism, însă care nu afectează dezvoltarea mentală și fizică. Cei ce suferă de acest sindrom au deseori dificultăți sociale, de comunicare, de înțelegere a emoțiilor celorlalți, dar și cu unele tulburări comportamentale, cum ar fi comportamentul repetitiv.

În acest context, medicul psihiatru Gabriel Diaconu a ținut neapărat să desființeze zvonul că Nicușor Dan ar avea sindromul Asperger. ” . Circulă, mai mult, nu știu ce videoclip în care un medic (?) descrie simptome ale sindromului, parte a tulburărilor din spectrul autismului și alte probleme înrudite.

Este strigător la cer. Și un atac mârșav nu doar la adresa unui candidat la prezidențiale, dar și la adresa persoanelor care trăiesc cu diverse forme de dizabilitate. Asistăm la ”, și-a început discursul medicul psihiatru. Totodată, medicul a insistat să arate motivele pentru care Nicușor Dan NU suferă de acest sindrom.

”În primul rând, ca să eliminăm orice îndoială. Hai să presupunem că ar avea. Ei, și ce dacă ar avea? Omul și-a terminat studiile, a devenit autonom financiar, are o conduită etică socială, și-a întemeiat o familie, are doi copii, își duce copiii la școală. Are prieteni, are – ai putea să exprimi indirect – o stare bună de sănătate mintală. Dar Nicușor Dan nu are sindrom Asperger, sau autism înalt funcțional.

Nicușor Dan nu suferă de nicio formă de autism, potrivit unui cunoscut psihiatru

Dacă nu-ți place cum vorbește. Dacă nu-ți place cum zâmbește. Dacă nu-ți place cum judecă omul, sau cum se comportă în public. Dacă nu-ți place că îl vezi, sau simți ciudat, e treaba ta. E rezonabil, din punctul meu de vedere, să zici: Nicușor Dan este ciudat. N-ai nevoie să sugerezi, ticălos, că omul ar avea o boală psihică”, a completat medicul.

De asemenea, Gabriel Diaconu le reamintește tuturor că mulți foști sau actuali lideri importanți au avut probleme de sănătate. Este reamintit cazul lui Traian Băsescu, care are strabism, sau al Papei Francisc, care a trăit ca un singur plămân. ”Și nu l-a făcut nimeni nici nebun, nu l-a luat nimeni nici pe Băsescu în balon pentru asta”, a arătat psihiatrul.

”Mi se pare incredibil ca, public, să-l acuzi pe Nicușor Dan că ”nu are grijă de persoanele cu dizabilități” pentru că n-a pus rampe în Capitală, dar pe la spate să-l faci autist și bolnav psihic, ha ha. E o strategie de autobază, care se adresează unor oameni de autobază. Asta ca să fie clar. Diagnosticul meu, în cazul lui Nicușor Dan, e că e sănătos la cap. Foarte sănătos la cap. Acesta e diagnosticul meu, și e în regulă să fiu citat public în acest sens”, a concluzionat specialistul.