Sport

„Un punct smuls de Șumudică pentru Craiova”. Editorial din tribuna oltenească

Andrei Manțog
08.11.2026 | 21:52
Un punct smuls de Sumudica pentru Craiova Editorial din tribuna olteneasca
opiniile fanatik
„Cu punctul smuls de Șumudică”, Universitatea Craiova este noul lider al SuperLigii la jumătatea sezonului regulat. foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova a terminat turul sezonului regulat din SuperLiga pe primul loc după ce a remizat 0-0 în deplasare cu CFR Cluj. Editorialistul Andrei Manțog analizează cum îi poate face Filipe Coelho din nou campioni pe olteni.
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0-0 între CFR și Universitatea la Cluj, un rezultat care îi ajută doar pe olteni. Coelho putea să facă mai mult azi, dar cu acest punct s-a apropiat de un trofeu mâine.

Editorial din tribuna oltenească după ce „Știința” a redevenit liderul SuperLigii. „Un punct smuls de Șumudică pentru Craiova”

Acest meci s-a mai jucat în sezonul trecut. Conștienți de superioritatea Craiovei, atât Pancu (atunci) cât și Șumudică (acum) s-au apărat pe două linii pe teren propriu, oglindind cu exactitate strategia Craiovei și marcându-i „la sânge” fiecare fotbalist, mai ales în benzi. De fiecare dată s-a terminat 0-0 și tot de fiecare dată CFR-ul și-a ratat șansele la obiectiv (atunci la un eventual titlu, acum la un eventual playoff).

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Cu un punct pentru fiecare echipă, Știința termină turul pe primul loc, în timp ce CFR-ul îl termină pe 9, la distanță deja mare de locul 6. Putea Coelho să facă mai mult? Probabil ar fi putut să schimbe sistemul într-un 4-4-2, cu riscul de a fi „pedepsit” pe contraatac. Dar Coelho nu va fi niciodată genul care să riște să dea vrabia din mână pe cele trei puncte de pe gard. Nu a făcut-o nici sezonul trecut, nu a făcut-o nici în seara asta. El e genul care câștigă trofee.

Lipsa lui Baiaram s-a simțit, Teles și Băsceanu au dezamăgit iar

Fane e înjurat des de tot felul de habarniști, dar rămâne o piesă esențială a Științei. Meciul l-a prins pe decarul Craiovei la spital, alături de părintele său mult iubit, care a suferit două infarcturi în decursul acestei zile.

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Fără Baiaram în banda stângă, nici Bancu nu pare să se mai simtă în largul lui. Baiaram a fost înlocuit de Cicâldău, care nu a jucat rău. Dar e diferență între un „Cic” intrat în locul lui Matei (care nu are un sezon foarte bun) și unul intrat în locul lui Baiaram. Fane a fost, este și va fi o piesă esențială din angrenajul ofensiv.

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Lui Coelho îi place cu siguranță extraordinara disponibilitate la efort a lui Teles. Nu are cum să nu-ți placă. Din păcate, când e jucat în poziții ofensive mai ales, lipsa de calitate tehnică a portughezului se simte. La fel ca în meciul cu Egnatia, Teles a părut să intre mai mult ca să închidă meciul decât ca să aducă un plus pe faza de atac. Din nou, poate Coelho chiar era mulțumit cu egalul. Sincer, și eu sunt.

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Introdus și el în locul unui Matei neinspirat, Luca Băsceanu s-a zbătut iarăși în gol, așa cum face de prea mult timp. Poate că Mihnea Rădulescu ar trebui încercat mai mult.

„Chi va piano va lontano”: Coelho este totuși un înțelept, nu un român

Una peste alta, Coelho pare că știe, așa cum a știut și anul trecut, că trofeele se câștigă cu răbdare. În oltenească, proverbul zice „cine se trezește de dimineață departe ajunge„. În limbi mediteraneene e însă „chi va piano va lontano”: cine merge încet ajunge departe.

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Nu am nicio îndoială că Știința va ajunge iarăși departe. Nouă, suporterilor ei, ne trebuie doar răbdare și credință. Cum ar zice Arteta, un alt om care pare să știe tot mai bine cum se câștigă titluri: trust the process!

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Andrei Manțog
Andrei Manțog
Andrei Manțog a devenit editorialist pe site-ul fanatik.ro începând din vara lui 2026. A absolvit Facultatea de Jurnalism în 2008 și tot atunci s-a angajat la revista preferată în adolescență: Academia Cațavencu. Iubește câinii, filmele, cărțile, fotbalul și pe Universitatea Craiova.
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